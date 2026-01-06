НБУ поднял курс доллара до рекордного значения
Национальный банк поднял курс доллара на 6 января до рекордного значения — 42,42 грн, что на 2 копейки больше предыдущего наибольшего значения — 42,40 грн (26 ноября).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
С 1 октября 2025 года официальный курс вырос на 1,28 гривен или 3,1%.
Обменный курс
По состоянию на 6 января средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 7 копеек по сравнению с 5 января и составляет 42,69 гривны, в то же время курс евро вырос на 15 копеек — до 50,12 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,14 гривны (+0,07 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро — по 49,44 гривны (+0,13 гривны).
Межбанковский рынок
На межбанке в результате торгов 5 января курс доллара находился на уровне 42,42−42,45 гривны за доллар (купля-продажа), что на 16−17 копеек выше закрытия торговой сессии 2 января. Курс евро на межбанке составил 49,58−49,60 гривен (курс покупки был выше на 1−2 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).
