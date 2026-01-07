Почему курс доллара бьет рекорды — объяснение эксперта Сегодня 16:06 — Валюта

Почему курс доллара бьет рекорды — объяснение эксперта

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 7 января на уровне 42,56 грн, что стало рекордным показателем. В то же время колебания курса доллара и евро в конце и начале года носят преимущественно сезонный характер.

Об этом в эфире Радио «Хартия» сообщил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

По словам Вышлинского, подобная динамика наблюдается почти каждый год и связана с бюджетным циклом. Значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря. В дальнейшем эти средства постепенно распределяются в экономике, доходят до бизнеса и граждан.

График: ЦЭС

Часть полученных средств направляется на оплату импорта, валютные расчеты или сбережения.

Еще одним фактором является рождественско-новогодние поездки за пределы Украины. Даже в условиях войны часть граждан путешествует или посещает семьи, находящиеся за границей. Это также повышает спрос на валюту из-за безналичных расчетов с иностранными финансовыми учреждениями.

«Если рост курса происходит даже на 50 копеек при курсе доллара 42−43 гривны, то эта разница составляет менее одного процента. Это существенно меньше, чем возможные дневные колебания, например, курса евро к доллару», 1 говорит Вышлинский.

Напомним, аналитики ЦЭС ранее представили консенсус-прогнозы неправительственных аналитических организаций по курсу доллара, ВВП и инфляции на следующий год. Так, на 2026 год ожидания аналитиков совпадают на уровне 43,2 грн/$, хотя среднегодовой прогноз МВФ более пессимистичен — 45,5 грн/$. Подробнее об этом Finance.ua писал здесь

Согласно ожиданиям вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова, в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн. Таким образом, официальный курс доллара по сравнению с 2025 годом может возрасти в среднем на 2−7%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.