Курс доллара стабильно, но будет постепенно расти, в частности из-за сезонных факторов

Официальный курс Национального банка за период 12−16 января показал умеренную волатильность с общим слабым трендом к ослаблению гривны. За весь этот период гривна ослабла на 31 копейку или 0,7% от первоначального значения. Минимальный курс был в начале недели — 43,0757 грн/$12 января, максимальный — в конце — 43,3927 грн/$16 января.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный курс Национального банка был следующий:

12 января — 43,0757 грн/$;

13 января — 43,2552 грн/$;

14 января — 43,1762 грн/$;

15 января — 43,1236 грн/$;

16 января — 43,3927 грн/$.

Межбанк в течение 12−16 января показал умеренную, но последовательную динамику с четкими моментами недельного сдвига. Понедельник открылся на 43,15 грн/$ и закрылся чуть выше — 43,28 грн/$ (рост 13 копеек, или +0,30% от открытия), причем внутренний диапазон дня был около 19 копеек (минимум 43,13 — максимум 43,32) — типичный умеренный объем колебаний в среду.

Вторник начался с 43,27 грн/$ и финишировал на 43,21 грн/$, диапазон дня составил 16 копеек, что свидетельствовало о снижении активности и балансе между спросом и предложением. Среда была более динамичной: старт 43,12 грн/$, конец дня 43,41 грн/$ — заметное усиление под давлением спроса. В четверг продолжилась тенденция повышения: открытие 43,29 грн/$. закрытие 43,57 (+0,28 грн). Таким образом среда-четверг образовали сессионную волну повышения. Пятница дала откат: открытие 43,50 грн/$ и закрытие 43,31 грн/$.

В итоге за неделю — от открытия в понедельник 43,15 грн/$ до закрытия в пятницу 43,31 грн/$ - рынок показал умеренное повышение на 16 копеек, или 0,37%, средний ранж по дням недели составил примерно 17 копеек.

По итогам недели 12−16 января объем чистых интервенций составил $904,9 млн, что на 27% больше, чем на прошлой неделе ($712,10 млн 5−9 января).

Что влияет на курс валют

На неделе с 19 по 23 января ожидания рынка остаются умеренно сдержанными: вероятно постепенное, контролируемое движение курса в сторону ослабления гривны, основанное на сочетании сезонных факторов, поведении экспортеров и корпоративного спроса, а также ожидание от регулятора действий для сглаживания высоких колебаний.

По словам Золотько, риски для быстрого ослабления остаются высокими из-за энергетических и логистических факторов, а также из-за концентрации крупных валютных операций. Вектор на ослабление гривны с эпизодическими внутринедельными колебаниями и с опцией регуляторных интервенций в случае чрезмерного давления.

Сезонная концентрация бюджетных и корпоративных платежей в I квартале традиционно повышает спрос на валюту и создает короткие волны волатильности. Во-вторых, интенсивность предложения со стороны экспортеров и аграрного сектора остается ключевым компенсатором спроса.

«Повторяющиеся удары по энергетической инфраструктуре и риски массовых отключений повышают уязвимость экономики и могут резко изменить краткосрочный баланс спроса и предложения валюты», — отмечает эксперт.

Именно такие непредсказуемые внешние действия, когда нужны срочные импортные поставки топлива или дополнительные бюджетные расходы на восстановление инфраструктуры, способны стать катализатором быстрого валютного ослабления. В дни эскалации этих рисков рынок показывает повышенную чувствительность и ужесточает требования к валютной ликвидности.

