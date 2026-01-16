Гривна слабеет: есть ли повод для паники
Несмотря на панические настроения относительно курса валют и обесценивания гривны, вряд ли в ближайшее время следует ожидать каких-то существенных изменений на валютном рынке.
Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, член Совета НБУ Виталий Шапран.
«Не надо забывать, что мы начинали 2025 год с курсом 42 гривны за доллар, сейчас имеем 43 гривны за доллар. Рост курса доллара на 2,4% при ставках по банковским депозитам от 12% и по облигациям от 15% - это не рост», — отмечает он.
«Когда доллар рос на 1 грн при курсе 5,05, то был повод для разговоров и даже для паники. Колебание же на 1 грн при курсе 42 может иметь нерыночную природу и не стоит обсуждения», — отметил экономист.
При этом Шапран заявил, что как валюта для сбережений гривна в 2025 году была очень привлекательной валютой.
Эксперт говорит, что за 2025 год в долларовом эквиваленте по депозитам или облигациям в гривне можно было получить 12−17% годовых. Идея хоронить доллары и евро «под матрацами» была в 2025 году очень нерациональной.
Ранее мы сообщали: банкиры уверяют, что нынешнее ослабление гривны сезонное, и в ближайшее время курс стабилизируется. Эксперты не видят оснований для резкого или неконтролируемого ослабления нацвалюты.
Также Finance.ua писал, что по прогнозу эксперта, в 2026 году средние процентные ставки по кредитам в Украине могут уменьшиться на 1−1,5 п.п., тогда как гривневые депозиты, по прогнозам, будут и дальше оставаться прибыльными даже на фоне постепенного снижения учетной ставки.
