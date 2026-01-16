0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гривна слабеет: есть ли повод для паники

Валюта
15
Гривна слабеет: есть ли повод для паники
Гривна слабеет: есть ли повод для паники
Несмотря на панические настроения относительно курса валют и обесценивания гривны, вряд ли в ближайшее время следует ожидать каких-то существенных изменений на валютном рынке.
Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, член Совета НБУ Виталий Шапран.
«Не надо забывать, что мы начинали 2025 год с курсом 42 гривны за доллар, сейчас имеем 43 гривны за доллар. Рост курса доллара на 2,4% при ставках по банковским депозитам от 12% и по облигациям от 15% - это не рост», — отмечает он.
«Когда доллар рос на 1 грн при курсе 5,05, то был повод для разговоров и даже для паники. Колебание же на 1 грн при курсе 42 может иметь нерыночную природу и не стоит обсуждения», — отметил экономист.
При этом Шапран заявил, что как валюта для сбережений гривна в 2025 году была очень привлекательной валютой.
Эксперт говорит, что за 2025 год в долларовом эквиваленте по депозитам или облигациям в гривне можно было получить 12−17% годовых. Идея хоронить доллары и евро «под матрацами» была в 2025 году очень нерациональной.

Читайте также: Ослабление доллара: могут ли действия Трампа привести к гиперинфляции

Ранее мы сообщали: банкиры уверяют, что нынешнее ослабление гривны сезонное, и в ближайшее время курс стабилизируется. Эксперты не видят оснований для резкого или неконтролируемого ослабления нацвалюты.
Также Finance.ua писал, что по прогнозу эксперта, в 2026 году средние процентные ставки по кредитам в Украине могут уменьшиться на 1−1,5 п.п., тогда как гривневые депозиты, по прогнозам, будут и дальше оставаться прибыльными даже на фоне постепенного снижения учетной ставки.
По материалам:
Коментарі
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems