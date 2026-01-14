Що буде зі ставками за депозитами і кредитами у 2026 році Сьогодні 20:01 — Кредит&Депозит

Що буде зі ставками за депозитами і кредитами у 2026 році

У 2026 році середні відсоткові ставки за кредитами в Україні можуть зменшитися на 1−1,5 в.п., тоді як гривневі депозити, за прогнозами, й надалі залишатимуться прибутковими навіть на тлі поступового зниження облікової ставки.

Такий розвиток подій можливий за умови сповільнення інфляції, стабільної роботи банківської системи та відносно передбачуваної ситуації на валютному ринку.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов.

Депозити-2026: чого чекати українцям від банків

За словами експерта, станом на січень 2026 року облікова ставка НБУ зберігається на рівні 15,5% — без змін із березня 2025 року.

«Якщо облікова ставка знижуватиметься, це синхронно позначиться і на вартості інших монетарних інструментів, зокрема депозитних сертифікатів НБУ. Такі зміни поступово коригуватимуть тренди в депозитному сегменті: ставки за гривневими вкладами, ймовірно, дещо знизяться. Але для вкладників арифметика проста: прибутковість депозиту має перекривати інфляцію та податкове навантаження. Якщо інфляція буде на рівні 9,7−10%, з урахуванням податків на відсотки (23%) ставки за гривневими вкладами мають стартувати приблизно з 13% річних. Але з огляду на досвід минулих років громадяни „шукатимуть“ депозити, ставки за якими будуть на 1−2 в.п. вищими», — пояснив Мамедов.

За базовим сценарієм:

середні ставки за гривневими вкладами можуть знизитися на 1 п.п. — до 13−13,5% ;

— до ; водночас банки зможуть пропонувати 14−15% річних для нових вкладників.

Валютний фактор і довіра до гривні

42,8−43,5 грн/дол. Це знижує девальваційні очікування та підтримує інтерес до гривневих інструментів. У держбюджеті закладено середній курс долара на рівні 45,7 грн/дол., а в першому півріччі 2026 року очікуються коливання в межах. Це знижує девальваційні очікування та підтримує інтерес до гривневих інструментів.

«Довіра до гривні — ключовий актив депозитного ринку. Банки вже навчилися працювати з нею системно», — підсумував Мамедов.

Кредитний ринок: що визначить ставки

За словами Мамедова, потенціал для зниження кредитних ставок безпосередньо залежить від макроекономічної стабільності, політики Національного банку і ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги.

За даними НБУ, за підсумками 2025 року:

загальний обсяг банківського кредитування зріс на 15−18% ;

; кредитування бізнесу — більш ніж на 20% ;

; близько 45% кредитів припадає на державні програми.

При цьому роль комерційних кредитів продовжує зростати. «Якщо у 2022−2023 роках до 70% кредитного портфеля формували держпрограми, то у 2025 році комерційні кредити вже перевищили їхній обсяг», — зазначає Мамедов.

У 2025 році на тлі конкуренції середня вартість кредитів для малого та середнього вже знизилася з18−21% до 15−18% річних. У 2026 році, за прогнозом, ставки для бізнесу можуть опуститися до 14−16,5%, особливо для кредитів на1−3 млн грн строком 3−5 років.

