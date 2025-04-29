Як уникнути переплати за кредитом: корисні поради — Finance.ua
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Як уникнути переплати за кредитом: корисні поради

Особисті фінанси
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Як уникнути переплати за кредитом: корисні поради
Як уникнути переплати за кредитом: корисні поради
Кредит — це зручний фінансовий інструмент, однак за все доводиться платити. Зокрема, й за кредитні кошти. Тому до того кредитного продукту, який ви обираєте, варто підійти відповідально, щоб уникнути зайвих витрат.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Ось кілька простих правил, які допоможуть не переплачувати зайве за кредитом:
  • перед тим, як узяти кредит, з’ясуйте повну реальну його вартість з усіма комісіями;
  • перевірте, чи включені до кредиту додаткові послуги;
  • обирайте кредит з фіксованою відсотковою ставкою, яка не змінюється протягом усього строку виплати. Це дозволить правильно планувати виплати, а також допоможе уникнути зайвих витрат у разі зміни ринкових умов;
  • користуйтеся кредитами (кредитними картками) з пільговим періодом — більшість банків надають таку можливість. Під час пільгового періоду відсотки не нараховуються, що дає змогу економити кошти. Для того, щоб правильно скористатися таким кредитом, уважно вивчіть строки дії пільгового періоду;
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  • якщо у вас з’явилася можливість погасити кредит достроково — негайно це зробіть. У такий спосіб ви заощадите на відсотках. Але переконайтеся, що в умовах кредитного договору прописана можливість дострокового погашення кредиту, щоб не отримати від банку штраф за порушення умов;
  • вивчайте можливість рефінансування кредиту. Це можливо, якщо після того, як ви взяли кредит, у вашому або іншому банку з’явилися кредити з вигіднішими умовами. У такому разі можна взяти новий кредит, а той, який уже існує, погасити.

Довідка Finance.ua:

  • мікрокредити можуть виглядати привабливо, особливо коли потрібно терміново отримати гроші на короткий термін. Але часто ці кредити обертаються великими витратами через високі відсоткові ставки і додаткові платежі. Чому так відбувається — пояснили фахівці Фінкульту.
  • кредит на ваше ім’я без вашого дозволу може бути оформлено через шахрайство або несанкціоноване використання ваших персональних даних. Що робити, якщо така неприємна ситуація склалася з вами — розповіли тут.
Більше порад, як обрати найвигідніші умови споживчого кредиту читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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