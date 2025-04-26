Попит на кредити в Україні збільшується: чого чекати у 2025 році — Finance.ua

Попит на кредити в Україні збільшується: чого чекати у 2025 році Сьогодні 09:15 — Кредит&Депозит

Попит на кредити в Україні збільшується: чого чекати у 2025 році

Банки фіксують зростання попиту бізнесу та населення на кредити. Очікується збільшення попиту надалі та прогнозується зростання обсягу кредитного портфеля корпорацій і домогосподарств в наступні 12 місяців.

Про це йдеться в опитуванні Національного банку про умови банківського кредитування.

За результатами опитування, в І кварталі попит на корпоративні позики дещо підвищився, переважно на гривневі. У ІI кварталі респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу.

Попит населення на кредити також зріс. Окремі великі фінустанови зазначили про збільшення попиту на іпотеку, завдяки чому баланс відповідей був найвищим від початку повномасштабного вторгнення.

Значна частка респондентів очікує на зростання попиту населення на іпотеку та споживчі кредити й надалі.

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Боргове навантаження бізнесу залишалося середнім, вважають респонденти, а закредитованість домогосподарств є низькою.

Як банки змінюють умови кредитування

За даними опитування, банки дещо пом’якшили стандарти кредитування для короткострокових і гривневих позик бізнесу та очікують їх пом’якшення надалі. Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому не змінився.

Кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик пом’якшуються вже чотири квартали поспіль, також респонденти планують їх пом’якшити і в наступному кварталі. Рівень схвалення заявок підвищився за всіма видами кредитів домогосподарствам.

Банки відзначили помітне зростання валютного і кредитного ризиків, а також певне підвищення процентного та операційного ризиків. У ІІ кварталі вони прогнозують зростання всіх видів ризиків, крім операційного.

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