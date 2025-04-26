Що робити, якщо на ваше ім’я оформили кредит — Finance.ua

Що робити, якщо на ваше ім’я оформили кредит Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Що робити, якщо на ваше ім’я оформили кредит

Кредит на ваше ім’я без вашого дозволу може бути оформлено через шахрайство або несанкціоноване використання ваших персональних даних.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , як захистити свої права та уникнути негативних наслідків.

Крок 1. Перевірте свою кредитну історію

Перш за все, дізнайтесь, чи справді на ваше ім’я було оформлено кредит.

Для цього замовте свою кредитну історію у бюро кредитних історій (це можна зробити безкоштовно раз на рік).

Це дозволить вам побачити всі активні кредити та з’ясувати, чи є у вас непогашений борг, який ви не брали.

Крок 2. Зв’яжіться з банком чи фінансовою установою

Якщо ви дізнались про кредит, який не брали, негайно зверніться до банку або фінансової установи, де він був оформлений.

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Фахівці банку зобов’язані розібратись в ситуації і припинити нарахування відсотків, а також почати розслідування.

Крок 3. Подайте заяву в поліцію

Якщо на ваше ім’я було оформлено кредит без вашого відома, це є порушенням ваших прав. Обов’язково подайте заяву до поліції.

Важливо надати всі документи, що підтверджують факт шахрайства та обґрунтування, що кредит був оформлений без вашої участі.

Крок 4. Оформіть заяву до бюро кредитних історій

Після звернення до банку та поліції, подайте письмову заяву до бюро кредитних історій для виправлення неправдивої інформації.

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Бюро зобов’язане перевірити ваші дані та внести виправлення, якщо ви доведете, що кредит було оформлено незаконно. Залишайтесь на зв’язку з фінансовими установами.

Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, обов’язково посилюйте захист своїх персональних даних: використовуйте складні паролі, двофакторну автентифікацію на фінансових платформах та регулярно перевіряйте власну кредитну історію.

Якщо ви виявили, що стали жертвою шахрайства, не зволікайте з діями: дійте швидко, звертайтесь до банків, поліції та бюро кредитних історій.

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