Плюси та мінуси використання кредитного ліміту — Finance.ua

Плюси та мінуси використання кредитного ліміту Сьогодні 17:13 — Особисті фінанси

Плюси та мінуси використання кредитного ліміту

Кредитний ліміт — це сума кредитних коштів, яку банк готовий позичити клієнту для оплати товарів чи послуг кредитною картою. Встановлення кредитного ліміту без згоди клієнта — власника кредитної картки — неможливе.

Про плюси та мінуси використання кредитного ліміту розповіли фахівці «Фінкульту».

Плюси використання кредитного ліміту

Швидкий доступ до коштів. Кредитний ліміт дозволяє в екстрених ситуаціях отримати гроші без потреби звертатись до банку чи іншої фінансової установи.

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Він завжди під рукою, на вашій картці, і ви можете використати його, коли це необхідно.

Можливість будувати кредитну історію. Якщо ви використовуєте кредитний ліміт відповідально (наприклад, не перевищуєте встановлений ліміт і вчасно погашаєте борг), це допомагає поліпшити вашу кредитну історію, що в майбутньому може позитивно вплинути на можливість отримання великих кредитів.

Період без відсотків або грейс-період — це період часу, впродовж якого банк надає можливість використовувати кредитні кошти з картки за пільговою процентною ставкою.

Мінуси використання кредитного ліміту

Високі відсотки після пільгового періоду. Якщо ви не встигаєте погасити борг в межах безвідсоткового періоду, відсоткова ставка може бути дуже високою, іноді до 30% річних і більше, що значно збільшує суму боргу.

Перевищення ліміту. Якщо ви перевищуєте встановлений кредитний ліміт, це може призвести до штрафів та додаткових комісій. Більшість банків нараховують значні штрафи за перевищення кредитного ліміту.

Легко потрапити в боргову яму. Використовуючи кредитний ліміт для фінансування повсякденних витрат або покупок, є ризик постійно знаходитись між боргами, що може призвести до фінансових проблем, якщо не стежити за витратами.

Як правильно користуватися кредитним лімітом:

використовуйте кредитний ліміт тільки у разі крайньої необхідності;

погашайте борг в межах пільгового періоду, щоб уникнути додаткових витрат;

стежте за своїми витратами, щоб не перевищити ліміт.

своєчасно сплачуйте мінімальні платежі, щоб уникнути штрафів і негативних наслідків для кредитної історії.

Кредитний ліміт може бути зручним, лише за умови його відповідального використання. Проте важливо пам’ятати, що це не «безкоштовні» гроші, і за несвоєчасне погашення боргу можна заплатити набагато більше, ніж ви планували.

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