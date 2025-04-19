Як відмовитися від кредиту після підписання договору — Finance.ua

Як відмовитися від кредиту після підписання договору Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Як відмовитися від кредиту після підписання договору

Підписання кредитного договору — це юридичне зобов’язання. Законодавство передбачає можливість відмовитися від кредиту навіть після його оформлення.

Про це повідомили у «Фінкульті».

Читайте також Обсяги кредитування в Україні залишаються критично низькими для економічного відновлення — Гетманцев

Як це працює

В Україні споживач має право відмовитися від кредиту протягом 14 календарних днів з моменту підписання договору. Це закріплено у Законі України «Про споживче кредитування».

Що потрібно зробити:

подати письмову заяву про відмову в банк або фінансову установу;

повернути отримані гроші та сплатити відсотки за період користування кредитом (якщо кошти вже були видані);

без штрафів та додаткових платежів — банк не має права вимагати жодних інших компенсацій.

Якщо кредитні гроші вже використані, потрібно повернути всю суму разом із нарахованими відсотками.

Читайте також Як уникнути кредитних пасток і не потрапити в боргову яму

Право на відмову не поширюється на деякі види кредитів, наприклад, іпотеку або кредити, забезпечені заставою.

Якщо кредит оформлений на товар у розстрочку, умови відмови можуть залежати від договору з продавцем.

Що робити, якщо 14 днів уже минули

Дострокове погашення — ви можете повернути кредит раніше терміну, сплативши основну суму та відсотки за фактичний період користування.

Читайте також Українці збільшили борги за мікрокредитами (інфографіка)

Рефінансування — якщо умови кредиту стали для вас невигідними, можна спробувати перекредитування в іншому банку на кращих умовах.

Перш ніж підписати договір важливо уважно вивчити всі умови та, за потреби, проконсультуватись з юристом. Якщо ж кредит уже оформлено, але ви передумали — дійте швидко, адже після 14 днів можливість відмови зникає.

Нагадаємо, як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, за перший квартал 2025 року кредитний портфель банків України збільшився лише на 3,3%, що є недостатнім для забезпечення потреб економіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.