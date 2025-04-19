Як відмовитися від кредиту після підписання договору — Finance.ua

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Як відмовитися від кредиту після підписання договору

Особисті фінанси
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Як відмовитися від кредиту після підписання договору
Як відмовитися від кредиту після підписання договору
Підписання кредитного договору — це юридичне зобов’язання. Законодавство передбачає можливість відмовитися від кредиту навіть після його оформлення.
Про це повідомили у «Фінкульті».
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Як це працює

В Україні споживач має право відмовитися від кредиту протягом 14 календарних днів з моменту підписання договору. Це закріплено у Законі України «Про споживче кредитування».
Що потрібно зробити:
  • подати письмову заяву про відмову в банк або фінансову установу;
  • повернути отримані гроші та сплатити відсотки за період користування кредитом (якщо кошти вже були видані);
  • без штрафів та додаткових платежів — банк не має права вимагати жодних інших компенсацій.
Якщо кредитні гроші вже використані, потрібно повернути всю суму разом із нарахованими відсотками.
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Право на відмову не поширюється на деякі види кредитів, наприклад, іпотеку або кредити, забезпечені заставою.
Якщо кредит оформлений на товар у розстрочку, умови відмови можуть залежати від договору з продавцем.

Що робити, якщо 14 днів уже минули

Дострокове погашення — ви можете повернути кредит раніше терміну, сплативши основну суму та відсотки за фактичний період користування.
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Рефінансування — якщо умови кредиту стали для вас невигідними, можна спробувати перекредитування в іншому банку на кращих умовах.
Перш ніж підписати договір важливо уважно вивчити всі умови та, за потреби, проконсультуватись з юристом. Якщо ж кредит уже оформлено, але ви передумали — дійте швидко, адже після 14 днів можливість відмови зникає.
Нагадаємо, як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, за перший квартал 2025 року кредитний портфель банків України збільшився лише на 3,3%, що є недостатнім для забезпечення потреб економіки.
За матеріалами:
Finance.ua
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