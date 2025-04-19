Як відмовитися від кредиту після підписання договору — Finance.ua

Як відмовитися від кредиту після підписання договору
Підписання кредитного договору — це юридичне зобов’язання. Законодавство передбачає можливість відмовитися від кредиту навіть після його оформлення.
Про це повідомили у «Фінкульті».
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Як це працює
В Україні споживач має право відмовитися від кредиту протягом 14 календарних днів з моменту підписання договору. Це закріплено у Законі України «Про споживче кредитування».
Що потрібно зробити:
- подати письмову заяву про відмову в банк або фінансову установу;
- повернути отримані гроші та сплатити відсотки за період користування кредитом (якщо кошти вже були видані);
- без штрафів та додаткових платежів — банк не має права вимагати жодних інших компенсацій.
Якщо кредитні гроші вже використані, потрібно повернути всю суму разом із нарахованими відсотками.
Право на відмову не поширюється на деякі види кредитів, наприклад, іпотеку або кредити, забезпечені заставою.
Якщо кредит оформлений на товар у розстрочку, умови відмови можуть залежати від договору з продавцем.
Що робити, якщо 14 днів уже минули
Дострокове погашення — ви можете повернути кредит раніше терміну, сплативши основну суму та відсотки за фактичний період користування.
Рефінансування — якщо умови кредиту стали для вас невигідними, можна спробувати перекредитування в іншому банку на кращих умовах.
Перш ніж підписати договір важливо уважно вивчити всі умови та, за потреби, проконсультуватись з юристом. Якщо ж кредит уже оформлено, але ви передумали — дійте швидко, адже після 14 днів можливість відмови зникає.
Нагадаємо, як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, за перший квартал 2025 року кредитний портфель банків України збільшився лише на 3,3%, що є недостатнім для забезпечення потреб економіки.
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