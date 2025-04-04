Українці збільшили борги за мікрокредитами (інфографіка) — Finance.ua
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Українці збільшили борги за мікрокредитами (інфографіка)

Особисті фінанси
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Українці збільшили борги за мікрокредитами (інфографіка)
Українці збільшили борги за мікрокредитами (інфографіка)
Понад 8,3 млн кредитних договорів на загальну суму 51,69 млрд грн оформили українці у 2024 році. Хоча кількість оформлених договорів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, обсяги позик зросли аж на 27%.
Про це свідчить статистика від Опендатабот.
Українці збільшили борги за мікрокредитами (інфографіка)
Середня сума мікрокредиту також зросла за рік — на 26%. Якщо у 2023 в МФО, в середньому, позичали 4926 грн, то торік середня позика вже була на рівні 6217 грн.
Українці збільшили борги за мікрокредитами (інфографіка)
У середньому, мікрокредитні організації видавали 693 тисячі позик на місяць, проте місяць до місяця кількість мікрокредитів змінювалась.
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Найбільше мікропозик брали у третьому кварталі: близько 729 тисяч кредитів на місяць. Наприкінці року позичати стали менше — близько 691 тис. кредитів на місяць, втім, почали закривати накопичені борги.
Українці збільшили борги за мікрокредитами (інфографіка)
Так, торік українці не лише брали більше кредитів, але й накопичували борги. За перші три квартали заборгованість за мікрокредитами подвоїлась: з 9,3 млрд грн зросла до 18,47 млрд грн.
Під кінець року борг поменшав на 2,7 млрд грн. Втім загальну картину це покращити не допомогло: борг перед МФО на початок поточного року складає 15,77 млрд грн. Це у 1,7 раза, або на 6,47 млрд грн більше, ніж на початку 2024-го.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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