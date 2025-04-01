У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025 — Finance.ua
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У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025

Кредит&Депозит
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28 березня у Києві відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
На FinAwards визначили переможця у номінації «Найкращий кредит готівкою». У ній обирали фінансовий продукт та банк, який надає найвигідніші умови та переваги в разі отримання кредиту готівкою.
Цього року за нагороду боролися 13 банків. Переможцем цієї номінації став ПриватБанк.
  • Строк кредиту: від 10 до 36 місяців
  • Максимальна сума кредиту без довідки про доходи: 300 тис. грн
  • Базова відсоткова ставка: 31% річних
  • Реальна річна відсоткова ставка: 36,50%
  • Щомісячна комісія: відсутня
  • Разова комісія за зняття готівки: 0
Голова Salesdoubler Олександр Бойко (ліворуч) вручає нагороду Сергію Макаренко, керівнику напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку
Голова Salesdoubler Олександр Бойко (ліворуч) вручає нагороду Сергію Макаренко, керівнику напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку
Зазначимо, що ПриватБанк захистив цей титул, адже минулого року він також очолив цю номінацію.
Друга сходинка у Креді Агріколь Банку та його готівкового кредиту «Свобода».
  • Строк кредиту: від 3 до 36 місяців
  • Максимальна сума кредиту без довідки про доходи: 100 тис. гривень
  • Базова відсоткова ставка: 35%
  • Реальна річна відсоткова ставка: 41.41%
  • Щомісячна комісія: відсутня
  • Разова комісія за зняття готівки: 0
Торік «срібло» здобув ОТП Банк.
Третє місце на FinAwards 2025 у номінації «Найкращий кредит готівкою» отримав абанк та його «Швидка готівка».
  • Строк кредиту: 6−60 місяців
  • Макс. сума кредиту без довідки про доходи: 500 тис. грн
  • Базова відсоткова ставка: від 29% до 99%
  • Реальна річна відсоткова ставка: від 33,7% до 162,15%
  • Щомісячна комісія: відсутня
  • Разова комісія за зняття готівки: 0 грн.
«Бронзовим» призером торік став Юнекс Банк.
Четверта сходинка дісталася ПУМБ з його «Грошима в розстрочку».
  • Строк кредиту: Від 3 до 24 місяців
  • Макс. сума кредиту без довідки про доходи: 200 тис. грн
  • Базова відсоткова ставка: 0,00001% річних
  • Реальна річна відсоткова ставка: 81.4% (розрахунок на 23.12.2024)
  • Щомісячна комісія: 2,99%
  • Разова комісія за зняття готівки: 0 грн.
Замикає топ-5 Ідея Банк та їхня програма «На старт».
  • Строк кредиту: 12, 24, 36, 48 та 60 місяців
  • Макс. сума кредиту без довідки про доходи: 150 тис. грн
  • Базова відсоткова ставка: 65% річних
  • Реальна річна відсоткова ставка: 88,88%
  • Щомісячна комісія: відсутня
  • Разова комісія за зняття готівки: 0
Розподілення голосів було таким:
  • переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працює в банківській сфері):
— 1 місце — ПриватБанк
— 2 місце — Правекс Банк
— 3 місце — Креді Агріколь Банк
— 4 місце — абанк
— 5 місце — ПУМБ/Юнекс Банк/Ідея Банк
  • переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України Finance.ua та Мінфін):
— 1 місце — ПриватБанк
— 2 місце — Креді Агріколь Банк
— 3 місце — абанк
— 4 місце — ПУМБ
— 5 місце — Юнекс Банк
  • вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами)
— 1 місце — ПриватБанк
— 2 місце — Ідея Банк
— 3 місце — абанк
— 4 місце — ПУМБ
— 5 місце — Таскомбанк

Довідка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
  • Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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