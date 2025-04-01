У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025 Сьогодні 09:00 — Кредит&Депозит

FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін». 28 березня у Києві відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Найкращий кредит готівкою». У ній обирали фінансовий продукт та банк, який надає найвигідніші умови та переваги в разі отримання кредиту готівкою. На FinAwards визначили переможця у номінації «». У ній обирали фінансовий продукт та банк, який надає найвигідніші умови та переваги в разі отримання кредиту готівкою.

Цього року за нагороду боролися 13 банків. Переможцем цієї номінації став ПриватБанк

Строк кредиту: від 10 до 36 місяців

Максимальна сума кредиту без довідки про доходи: 300 тис. грн

Базова відсоткова ставка: 31% річних

Реальна річна відсоткова ставка: 36,50%

Щомісячна комісія: відсутня

Разова комісія за зняття готівки: 0

Голова Salesdoubler Олександр Бойко (ліворуч) вручає нагороду Сергію Макаренко, керівнику напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку

Зазначимо, що ПриватБанк захистив цей титул, адже минулого року він також очолив цю номінацію.

Строк кредиту: від 3 до 36 місяців

Максимальна сума кредиту без довідки про доходи: 100 тис. гривень

Базова відсоткова ставка: 35%

Реальна річна відсоткова ставка: 41.41%

Щомісячна комісія: відсутня

Разова комісія за зняття готівки: 0

ОТП Банк. Торік «срібло» здобув

Третє місце на FinAwards 2025 у номінації «Найкращий кредит готівкою» отримав абанк та його «Швидка готівка»

Строк кредиту: 6−60 місяців

Макс. сума кредиту без довідки про доходи: 500 тис. грн

Базова відсоткова ставка: від 29% до 99%

Реальна річна відсоткова ставка: від 33,7% до 162,15%

Щомісячна комісія: відсутня

Разова комісія за зняття готівки: 0 грн.

«Бронзовим» призером торік став Юнекс Банк.

ПУМБ з його « Четверта сходинка дісталасяз його « Грошима в розстрочку ».

Строк кредиту: Від 3 до 24 місяців

Макс. сума кредиту без довідки про доходи: 200 тис. грн

Базова відсоткова ставка: 0,00001% річних

Реальна річна відсоткова ставка: 81.4% (розрахунок на 23.12.2024)

Щомісячна комісія: 2,99%

Разова комісія за зняття готівки: 0 грн.

Ідея Банк та їхня програма « Замикає топ-5та їхня програма « На старт ».

Строк кредиту: 12, 24, 36, 48 та 60 місяців

Макс. сума кредиту без довідки про доходи: 150 тис. грн

Базова відсоткова ставка: 65% річних

Реальна річна відсоткова ставка: 88,88%

Щомісячна комісія: відсутня

Разова комісія за зняття готівки: 0

Розподілення голосів було таким:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працює в банківській сфері):

— 1 місце — ПриватБанк

— 2 місце — Правекс Банк

— 4 місце — абанк

переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України Finance.ua та Мінфін):

— 1 місце — ПриватБанк

— 2 місце — Креді Агріколь Банк

— 3 місце — абанк

— 4 місце — ПУМБ

— 5 місце — Юнекс Банк

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами)

— 1 місце — ПриватБанк

— 2 місце — Ідея Банк

— 3 місце — абанк

— 4 місце — ПУМБ

— 5 місце — Таскомбанк

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;

Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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