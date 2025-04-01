У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025
28 березня у Києві відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
На FinAwards визначили переможця у номінації «Найкращий кредит готівкою». У ній обирали фінансовий продукт та банк, який надає найвигідніші умови та переваги в разі отримання кредиту готівкою.
Цього року за нагороду боролися 13 банків. Переможцем цієї номінації став ПриватБанк.
- Строк кредиту: від 10 до 36 місяців
- Максимальна сума кредиту без довідки про доходи: 300 тис. грн
- Базова відсоткова ставка: 31% річних
- Реальна річна відсоткова ставка: 36,50%
- Щомісячна комісія: відсутня
- Разова комісія за зняття готівки: 0
Зазначимо, що ПриватБанк захистив цей титул, адже минулого року він також очолив цю номінацію.
Друга сходинка у Креді Агріколь Банку та його готівкового кредиту «Свобода».
- Строк кредиту: від 3 до 36 місяців
- Максимальна сума кредиту без довідки про доходи: 100 тис. гривень
- Базова відсоткова ставка: 35%
- Реальна річна відсоткова ставка: 41.41%
- Щомісячна комісія: відсутня
- Разова комісія за зняття готівки: 0
Торік «срібло» здобув ОТП Банк.
Третє місце на FinAwards 2025 у номінації «Найкращий кредит готівкою» отримав абанк та його «Швидка готівка».
- Строк кредиту: 6−60 місяців
- Макс. сума кредиту без довідки про доходи: 500 тис. грн
- Базова відсоткова ставка: від 29% до 99%
- Реальна річна відсоткова ставка: від 33,7% до 162,15%
- Щомісячна комісія: відсутня
- Разова комісія за зняття готівки: 0 грн.
«Бронзовим» призером торік став Юнекс Банк.
Четверта сходинка дісталася ПУМБ з його «Грошима в розстрочку».
- Строк кредиту: Від 3 до 24 місяців
- Макс. сума кредиту без довідки про доходи: 200 тис. грн
- Базова відсоткова ставка: 0,00001% річних
- Реальна річна відсоткова ставка: 81.4% (розрахунок на 23.12.2024)
- Щомісячна комісія: 2,99%
- Разова комісія за зняття готівки: 0 грн.
Замикає топ-5 Ідея Банк та їхня програма «На старт».
- Строк кредиту: 12, 24, 36, 48 та 60 місяців
- Макс. сума кредиту без довідки про доходи: 150 тис. грн
- Базова відсоткова ставка: 65% річних
- Реальна річна відсоткова ставка: 88,88%
- Щомісячна комісія: відсутня
- Разова комісія за зняття готівки: 0
Розподілення голосів було таким:
- переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працює в банківській сфері):
— 1 місце — ПриватБанк
— 2 місце — Правекс Банк
— 3 місце — Креді Агріколь Банк
— 4 місце — абанк
— 5 місце — ПУМБ/Юнекс Банк/Ідея Банк
- переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України Finance.ua та Мінфін):
— 1 місце — ПриватБанк
— 2 місце — Креді Агріколь Банк
— 3 місце — абанк
— 4 місце — ПУМБ
— 5 місце — Юнекс Банк
- вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами)
— 1 місце — ПриватБанк
— 2 місце — Ідея Банк
— 3 місце — абанк
— 4 місце — ПУМБ
— 5 місце — Таскомбанк
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
- Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
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