Як уникнути кредитних пасток і не потрапити в боргову яму — Finance.ua
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Як уникнути кредитних пасток і не потрапити в боргову яму

Особисті фінанси
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Як уникнути кредитних пасток і не потрапити в боргову яму
Як уникнути кредитних пасток і не потрапити в боргову яму
Кредит — це надання грошей у борг на певних умовах. Фактично, позичальник отримує право тимчасово користуватись чужими грошима та зобов’язуєтьсяповернути їх з доплатою — у вигляді відсотків та можливих додаткових платежів.
Фахівці «Фінкульту» розповідають, що кредитні гроші можуть допомогти досягти фінансової цілі, якщо використовувати їх відповідально.
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Експерти наголошують: важливо уважно читати кредитний договір і розуміти всі умови, перш ніж брати позику.

На що звернути увагу в кредитному договорі

Реальна відсоткова ставка. Розрахуйте, скільки ви реально заплатите за користування кредитними грошима.
Разом із відсотками, комісіями та страховками підсумкова ставка може бути значно вищою.
Приховані платежі. Додаткові комісії за обслуговування, зняття готівки, смс-інформування можуть значно підвищити вартість кредиту.
Грейс-період по кредитній картці. Не всі покупки входять у пільговий період. Запитайте у банку, які умови діють для вашої картки.
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Кредитні картки з великим лімітом — психологічно спокушають витрачати більше.
Штрафи та пеня за прострочення. Умови можуть бути жорсткими: навіть за невелике прострочення можуть нараховувати великі суми.
Можливість дострокового погашення. У деяких випадках банк може вимагати додаткову комісію за повернення кредиту раніше терміну.

Як уникнути кредитних пасток

  • Читайте договір повністю. Всі умови договору є важливими.
  • Консультуйтеся з юристом або фінансовим консультантом. Якщо якісь пункти договору є незрозумілими, краще витратити час на консультацію, ніж потім переплачувати.
  • Розраховуйте загальну суму переплати, а не лише щомісячний платіж. Важливо знати, скільки ви заплатите за весь період кредиту.
  • Оцінюйте свою фінансову ситуацію. Загальна сума платежів по кредитах не повинна перевищувати 30% вашого доходу.
Кредити — це інструмент, а не пастка. Головне — знати правила гри та використовувати їх у своїх інтересах.
За матеріалами:
Finance.ua
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