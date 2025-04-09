Наближення до стандартів ЄС: НБУ оновив підходи до кредитного ризику — Finance.ua
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Наближення до стандартів ЄС: НБУ оновив підходи до кредитного ризику

Кредит&Депозит
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Наближення до стандартів ЄС: НБУ оновив підходи до кредитного ризику
Наближення до стандартів ЄС: НБУ оновив підходи до кредитного ризику
Національний банк оновив вимоги щодо розрахунку банками мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Розмір експозицій, зважених за кредитним ризиком, відображає неочікувані втрати (збитки) від кредитного ризику за активними банківськими операціями, які мають покриватися капіталом.
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Таке оновлення є черговим кроком у наближені нормативно-правових актів Національного банку у сфері банківського регулювання до стандартів ЄС.
Наразі банки вже враховують експозиції, зважені за кредитним ризиком, у мінімальних вимогах до достатності капіталу, що встановлені в Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Однак їх розрахунок ґрунтується на попередніх підходах Базельського комітету з банківського нагляду.
Запроваджені вимоги передбачають:
  • розширення переліку експозицій, для яких ваги ризику визначаються із застосуванням кредитних рейтингів;
  • застосування знижених ваг ризику для експозицій малого та середнього бізнесу, а також для експозицій, забезпечених житловою нерухомістю;
  • розширення переліку прийнятних інструментів пом’якшення кредитного ризику та надавачів таких інструментів.
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Зазначені зміни забезпечуватимуть більш чутливу оцінку неочікуваних втрат (збитків) від кредитного ризику за активними банківськими операціями, що сприятиме підвищенню фінансової стійкості банків. Водночас застосування більш низьких ваг ризику сприятиме розширенню іпотечного кредитування та кредитної підтримки малого і середнього бізнесу.
Запровадження оновлених вимог буде поетапним, зокрема:
  • до 1 березня 2026 року банки здійснюватимуть розробку / доопрацювання внутрішніх положень щодо визначення мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком;
  • з 1 березня до 1 серпня 2026 року — проведуть тестові розрахунки;
  • із 1 серпня 2026 року — перейдуть на оновлений розрахунок вимог до достатності капіталу для покриття кредитного ризику шляхом зважування експозицій за новим підходом.
За матеріалами:
Finance.ua
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