Де в Україні найдешевший кредит МФО: результати FinAwards-2025 — Finance.ua

Де в Україні найдешевший кредит МФО: результати FinAwards-2025 Сьогодні 09:05 — Кредит&Депозит

Де в Україні найдешевший кредит МФО: результати FinAwards-2025

У Києві відбулося вручення нагород в рамках щорічної премії FinAwards-2025 , організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Одна з номінацій цьогорічної премії: «Найдешевший кредит МФО». Переможцем за цією номінацією став CreditBox. Друге місце посів Moneyveo. Третя сходинка в активі CreditPlus.

Що стосується CreditBox, то у них можна оформити кредит від 1 тис. до 30 тис. гривень терміном до 30 днів.

Процентна ставка:

для нових клієнтів — від 0,01% до 1,7% на день;

для постійних клієнтів — від 1% до 1,7% на день.

Можливе автоматичне продовження терміну кредиту за умови сплати нарахованих відсотків.

Щодо Moneyveo — станом на 2024 рік компанія оцінює свою частку на ринку споживчого онлайн-кредитування в 13−15% і планує збільшити її до 14,5−16,5% шляхом розширення сегмента клієнтів, зокрема малого та середнього бізнесу (МСБ). Наразі в них можна оформити два типи кредитів — Smart та Trend.

Умови Smart наступні: від 500 до 40 тис. гривень терміном від 3 до 65 днів із закриттям першого кредиту під 0,01%.

Trend має такі умови: від 2 тис. до 35 тис. гривень терміном від 2 до 6 місяців.

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«Бронзовий» призер CreditPlus пропонує такі умови:

перший кредит: від 500 до 20 тис. гривень терміном від 3 до 30 днів, процентна ставка — 1%/день. Якщо споживачем будуть виконані умови договору та Програми лояльності, ставка на перший період (від 3 до 30 днів, обирає споживач) буде знижена та складе 0,01% на день;

повторний кредит: від 500 до 40 тис. гривень терміном від 3 до 30 днів, процентна ставка — 1%/день. Якщо споживачем будуть виконані умови договору та Програми лояльності, ставка на перший період (від 3 до 30 днів, обирає споживач) буде знижена та складе 0,01% на день.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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