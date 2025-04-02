Де в Україні найдешевший кредит МФО: результати FinAwards-2025 — Finance.ua
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Де в Україні найдешевший кредит МФО: результати FinAwards-2025

Кредит&Депозит
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Де в Україні найдешевший кредит МФО: результати FinAwards-2025
Де в Україні найдешевший кредит МФО: результати FinAwards-2025
У Києві відбулося вручення нагород в рамках щорічної премії FinAwards-2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Одна з номінацій цьогорічної премії: «Найдешевший кредит МФО». Переможцем за цією номінацією став CreditBox. Друге місце посів Moneyveo. Третя сходинка в активі CreditPlus.
Що стосується CreditBox, то у них можна оформити кредит від 1 тис. до 30 тис. гривень терміном до 30 днів.
Процентна ставка:
  • для нових клієнтів — від 0,01% до 1,7% на день;
  • для постійних клієнтів — від 1% до 1,7% на день.
Можливе автоматичне продовження терміну кредиту за умови сплати нарахованих відсотків.
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Щодо Moneyveo — станом на 2024 рік компанія оцінює свою частку на ринку споживчого онлайн-кредитування в 13−15% і планує збільшити її до 14,5−16,5% шляхом розширення сегмента клієнтів, зокрема малого та середнього бізнесу (МСБ). Наразі в них можна оформити два типи кредитів — Smart та Trend.
Умови Smart наступні: від 500 до 40 тис. гривень терміном від 3 до 65 днів із закриттям першого кредиту під 0,01%.
Trend має такі умови: від 2 тис. до 35 тис. гривень терміном від 2 до 6 місяців.
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«Бронзовий» призер CreditPlus пропонує такі умови:
  • перший кредит: від 500 до 20 тис. гривень терміном від 3 до 30 днів, процентна ставка — 1%/день. Якщо споживачем будуть виконані умови договору та Програми лояльності, ставка на перший період (від 3 до 30 днів, обирає споживач) буде знижена та складе 0,01% на день;
  • повторний кредит: від 500 до 40 тис. гривень терміном від 3 до 30 днів, процентна ставка — 1%/день. Якщо споживачем будуть виконані умови договору та Програми лояльності, ставка на перший період (від 3 до 30 днів, обирає споживач) буде знижена та складе 0,01% на день.

Довідка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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