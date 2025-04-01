Який банк є найкращим для ФОП: результати FinAwards-2025 — Finance.ua

Який банк є найкращим для ФОП: результати FinAwards-2025
28 березня 2025 року в Києві відбулася церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Організаторами премії є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Вже традиційно кожного року премія FinAwards-2025 визначає найкращих представників фінансової сфери України. За перемогу змагаються представники банків, МФО, страхові компанії, інфлюєнсери та інші представники фінансового ринку України.
Цього року в церемонії брали участь 150 номінантів, 36 організацій. Було вручено 102 нагороди.
Визначили переможця й у номінації «Найкращий банк для клієнтів ФОП».
У цій номінації брали участь банки, які мають найкращі умови обслуговування та фінансові послуги для фізичних осіб-підприємців, включаючи такі послуги як розрахунково-касове обслуговування, кредитування на розвиток бізнесу, можливість використання дистанційних систем управління рахунками для ведення підприємницької діяльності.
Трійка лідерів:
- «бронзу» отримав Alliance bank.
- «срібло» — ПУМБ.
- «Золото» — за monobank.
Основні переваги monobank для ФОП:
- відкрити рахунок ФОП можна за пару хвилин у мобільному застосунку, без додаткових довідок, черг та з будь-якої точки світу;
- обслуговування абсолютно безкоштовне, а платежі є можливість здійснювати у будь-який час. Керувати особистими й ФОП-рахунками можна в одному застосунку mono;
- абонплата/пакетне обслуговування на місяць та комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів безкоштовно. Комісія за видачу готівки: 0,9% від суми зняття на території України та 2% за кордоном.
Друге місце посів ПУМБ. Він для підприємців приготував наступне:
- вартість відкриття рахунку: безкоштовно;
- абонплата/пакетне обслуговування на місяць: 200 грн. Комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів відсутня;
- комісія за безготівкові платежі у грн за межі банку до 5 тис. грн — 2 грн, від 5 до 100 тис. грн — 3 грн, від 100 тис. грн — 12 грн;
- комісія за видачу готівки:
— за карткою 0,75% - в банкоматах ПУМБ, 1% - в касі ПУМБ;
— з рахунку 1%;
— онлайн кредит «ВсеБізнес» рішення про надання кредиту — 1 день, макс. сума — 1,5 млн грн, без застави та поруки, навіть для новостворених ФОП.
Третє місце посідає Alliance bank з наступними умовами для фізичних осіб-підприємців:
- ФОП-рахунок можна відкрити у зручному застосунку Alliance та одночасно вести там особисті й бізнес-рахунки;
- ряд безкоштовних послуг: поповнення рахунку, переказ коштів на власні картки фізичних осіб в Alliance, а також перекази на всі рахунки в Alliance bank без комісій;
- бізнес та особисті картки також надаються безкоштовно.
Під час платежів на бізнес-рахунки є автоматична перевірка контрагентів на ризики. ФОП-рахунок можна відкрити у зручному застосунку Alliance та одночасно вести там особисті й бізнес-рахунки.
Під час платежів на бізнес-рахунки є автоматична перевірка контрагентів на ризики.
Найкращі банки для клієнтів ФОП визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:
- переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працює в банківській сфері):
1 місце — monobank;
2 місце — ПриватБанк;
3 місце — ПУМБ;
4 місце — Sense Bank;
5 місце — ПАТ «Банк Восток».
- переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
1 місце — monobank;
2 місце — ПУМБ;
3 місце — ПриватБанк;
4 місце — Sense Bank;
5 місце — Alliance bank.
- вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
1 місце — Alliance bank;
2 місце — àbank;
3 місце — ПУМБ;
4 місце — ПриватБанк;
5 місце — АТ Ощадбанк.
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