Чому мікрокредити можуть виявитись дорожчими, ніж здається — Finance.ua

Чому мікрокредити можуть виявитись дорожчими, ніж здається Сьогодні 11:15 — Кредит&Депозит

Чому мікрокредити можуть виявитись дорожчими, ніж здається

Мікрокредити можуть виглядати привабливо, особливо коли потрібно терміново отримати гроші на короткий термін. Але часто ці кредити обертаються великими витратами через високі відсоткові ставки і додаткові платежі.

Чому так відбувається — пояснили фахівці Фінкульту

Високі відсоткові ставки

Навіть якщо вам здається, що ставка вигідна, насправді вона може швидко перетворитися на величезну переплату. Мікрокредити часто мають високі відсоткові ставки, які можуть сягати до 1% на день.

Несподівані додаткові витрати

Крім процентів, фінансові компанії можуть включати в умови кредиту додаткові комісії та платежі, яких ви не очікуєте. Це може зробити кредит ще дорожчим.

Погана кредитна історія

Якщо ви не встигаєте вчасно погасити кредит, нараховуються штрафи і проценти, що ще більше ускладнює фінансову ситуацію. Це може негативно вплинути на вашу кредитну історію.

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Як бути обізнаним та захищеним, звертаючись за позикою

Читайте умови договору. Уважно ознайомтесь з усіма умовами договору, включаючи процентну ставку, комісії та штрафи за прострочення. Оцінюйте свою платоспроможність. Переконайтесь, що ви зможете повернути кредит вчасно. Якщо є сумніви щодо можливості погашення, краще пошукати інші варіанти фінансування. Якщо не встигли погасити кредит вчасно — сума боргу може зрости у кілька разів. Якщо потрібна невелика сума, краще спробувати альтернативи: позичити у знайомих, домовитися про розстрочку. Не беріть мікрокредит для погашення іншого боргу — це замкнене коло.

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