Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:18 — Кредит&Депозит

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку 17 квітня ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Зазначається, що це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

«Ураховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань», — заявили в Нацбанку.

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Виважена монетарна політика дасть змогу закріпити позитивні тенденції, сприятиме подальшому поліпшенню очікувань економічних агентів і поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення вже в цьому році.

Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні. У разі посилення цього ризику НБУ утримуватиме облікову ставку на поточному рівні довше, ніж передбачається оновленим макропрогнозом, та буде готовий ужити додаткових заходів.

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Нагадаємо, у березні правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 відсотковий пункт — до 15,5%.

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