Рекордные $4,5 млрд продал Нацбанк на межбанке в декабре

В декабре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 4,460 млрд долларов, что на 54% больше объема чистой продажи в ноябре (2,887 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

В декабре НБУ почти не покупал валюту, а продал 4,461 млрд долларов. Это рекордный показатель в 2025 году.

Для сравнения: в ноябре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,887 млрд долларов, что на 1% меньше объема чистой продажи в октябре (2,915 млрд долларов).

В октябре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,915 млрд долларов, что на 27,3% больше объема чистой продажи в сентябре (2,290 млрд долларов).

В сентябре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,290 млрд долларов, что на 15% меньше объема чистой продажи в августе (2,697 млрд долларов).

