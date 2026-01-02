0 800 307 555
Рекордные $4,5 млрд продал Нацбанк на межбанке в декабре

Валюта
51
В декабре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 4,460 млрд долларов, что на 54% больше объема чистой продажи в ноябре (2,887 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
В декабре НБУ почти не покупал валюту, а продал 4,461 млрд долларов. Это рекордный показатель в 2025 году.
Для сравнения: в ноябре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,887 млрд долларов, что на 1% меньше объема чистой продажи в октябре (2,915 млрд долларов).
В октябре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,915 млрд долларов, что на 27,3% больше объема чистой продажи в сентябре (2,290 млрд долларов).
В сентябре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,290 млрд долларов, что на 15% меньше объема чистой продажи в августе (2,697 млрд долларов).
По материалам:
Finance.ua
