Курс доллара и евро: чего ждать в конце декабря и в январе

Курс доллара и евро: чего ждать в конце декабря и в январе
Курс доллара и евро: чего ждать в конце декабря и в январе
В течение последней недели 2025 года и в январе следующего года на валютном рынке не ожидается существенных колебаний курса.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Каким будет курс в последнюю неделю декабря

Валютный рынок в течение последней недели декабря будет оставаться более-менее стабильным.
Факторы, которые будут влиять на рынок, не несут рисков для скачков курса. Например, спрос на валюту 29 декабря — 4 января будет превышать предложение всего на 10−15%.
«Такая ситуация полностью „втискивается“ в инструментарий Нацбанка, который традиционно будет компенсировать дисбалансы через валютные интервенции», — говорит Лесовой.
При этом инфляция по состоянию на конец года стабилизируется на отметке 10%.
Официальный курс на конец года, по прогнозу эксперта, будет находиться в пределах:
  • 41,8−42,4 грн за доллар,
  • 49−49,6 грн за евро.
На межбанковском рынке в период 29 декабря — 4 января курсы купли-продажи ожидаются на уровне 41,8−42,4 грн/долл. и 48,5−49,75 грн/евро.
На наличном рынке Тарас Лесовой прогнозирует курсы купли-продажи доллара на уровне 41,8−42,6 гривен, а евро — 48,5−49,75 гривен.

Валютный рынок в январе

Спрос на валюту вырастет в начале следующего месяца, но незначительно, считает Лесовой. В конце января возможно снижение спроса, ведь компании будут платить налоговые платежи в гривне и покупать национальную валюту.
На фоне предполагаемого спроса, официальный курс доллара в январе будет находиться в диапазоне 42,2−42,8 гривен.
Вместе с тем Тарас Лесовой считает, что курс будет постепенно двигаться в направлении 43 грн за доллар (возможно, даже в январе). Однако без резких скачков и сенсационных курсовых показателей.
Ранее Finance.ua писал, что украинцы стали реже покупать наличную валюту. Отток наличной валюты вне банков во ІІ-ІІІ кварталах был самым низким за период полномасштабной войны.
РБК-Україна
