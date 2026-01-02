В какой стране изменилась национальная валюта с 2026 года Сегодня 12:23 — Валюта

В какой стране изменилась национальная валюта с 2026 года

Евро стал валютой Болгарии, а лев ушел в историю. С 1 января страна отметила свое вступление в еврозону выставкой евромонет на фасаде центрального банка в Софии и фейерверком в честь этого события.

Об этом пишет reuters

Вступление Болгарии в еврозону увеличит количество европейцев, пользующихся этой валютой, до более чем 350 миллионов. Последней страной, присоединившейся к группе единой валюты, была Хорватия в январе 2023 года.

Помимо смены валюты, вступление в еврозону означает, что Болгария получит место в Совете управляющих директоров Европейского центрального банка, который устанавливает ставку.

С момента вступления балканской страны с населением 6,7 миллиона человек в ЕС в 2007 году правительства Болгарии последовательно пытались сделать этот шаг.

Что думает народ

Опросы общественного мнения показывают, что мнения болгар по этому вопросу разделились, хотя предприятия в большинстве своем поддерживают эту идею.

«Мои ожидания от (ввода) евро положительные, я не думаю, что будет о чем беспокоиться, даже наоборот. Мы от этого только выиграем, и это будет только полезнее для нас», — сказала ювелир Антония Цветкова.

«Наши деньги будут в другой валюте — если у меня было 10 000 левов, то теперь у меня будет 5100 евро. Это все тоже самое. И я думаю, что так будет лучше», — сказал Стефан Бистерков, инструктор по вождению.

«У любого, кто отправится в путешествие, не будет проблем с обменом валюты, теперь все будет нормально».

В то же время некоторые болгары опасаются, что использование евро приведет к росту цен, или с подозрением относятся к находящемуся в кризисе внутреннему политическому истеблишменту. Правительство ушло в отставку в прошлом месяце на фоне массовых протестов против предложенного повышения налогов.

