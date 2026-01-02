НБУ обновил перечень иностранных валют, к которым устанавливается курс гривны Сегодня 13:24 — Валюта

Национальный банк Украины со 2 января 2026 года исключает болгарский лев из перечня иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс гривны.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение связано с присоединением Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года.

Изменения внесены приказом Нацбанка Украины от 1 января 2026 года, вступившим в силу 1 января.

НБУ с 31 марта 2025 года откажется от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторым другим валютам: белорусскому рублю, иранскому риалу и т. д.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.