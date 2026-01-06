Трамп угрожает Индии новыми тарифами Сегодня 06:44 — Мир

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Индии новыми тарифами из-за закупки правительством страны российской нефти.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, передает Reuters.

«Премьер-министр Моди — очень хороший человек. Он хороший парень. Он знал, что я несчастлив. Было важно сделать меня счастливым. Но Индия и рф торгуют, и мы можем очень быстро повысить тарифы на их товары», — отметил Трамп.

Следует отметить, что индийские и американские экономисты и дипломаты сейчас работают над новым масштабным торговым соглашением между двумя странами.

Министерство торговли Индии пока не комментирует новые угрозы Трампа. Но аналитики предполагают, что импорт российской нефти в страну может сократиться менее чем до 1 млн баррелей в сутки. Это связано с тем, что Нью-Дели стремится заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном, которое позволит снизить высокие пошлины на товары, поставляемые в США.

После введения тарифов в 50% индийский премьер Нарендра Моди не менее трех раз общался с Трампом по телефону. Однако эти переговоры пока не принесли результата.

Пытаясь найти общий язык с США, Индия якобы даже потребовала от своих нефтеперерабатывающих компаний еженедельно отчитываться о закупках российской и американской нефти, пишет Reuters.

«Нам нужна оперативная и точная информация об импорте российской и американской нефти, чтобы в случае запроса со стороны США мы могли предоставить проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники», — заявили чиновники.

