0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп угрожает Индии новыми тарифами

Мир
40
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Индии новыми тарифами из-за закупки правительством страны российской нефти.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, передает Reuters.
«Премьер-министр Моди — очень хороший человек. Он хороший парень. Он знал, что я несчастлив. Было важно сделать меня счастливым. Но Индия и рф торгуют, и мы можем очень быстро повысить тарифы на их товары», — отметил Трамп.
Читайте также
Следует отметить, что индийские и американские экономисты и дипломаты сейчас работают над новым масштабным торговым соглашением между двумя странами.
Министерство торговли Индии пока не комментирует новые угрозы Трампа. Но аналитики предполагают, что импорт российской нефти в страну может сократиться менее чем до 1 млн баррелей в сутки. Это связано с тем, что Нью-Дели стремится заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном, которое позволит снизить высокие пошлины на товары, поставляемые в США.
После введения тарифов в 50% индийский премьер Нарендра Моди не менее трех раз общался с Трампом по телефону. Однако эти переговоры пока не принесли результата.
Читайте также
Пытаясь найти общий язык с США, Индия якобы даже потребовала от своих нефтеперерабатывающих компаний еженедельно отчитываться о закупках российской и американской нефти, пишет Reuters.
«Нам нужна оперативная и точная информация об импорте российской и американской нефти, чтобы в случае запроса со стороны США мы могли предоставить проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники», — заявили чиновники.
По материалам:
Mind
ТарифыНефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems