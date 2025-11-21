Китай и Индия начали соблюдать американские санкции против «Лукойла» и «Роснефти» — Минфин США
Китайские и индийские банки и нефтеперерабатывающие заводы начали выполнять санкции США против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть».
Об этом сообщил представитель Министерства финансов США.
«Многие китайские и индийские компании осознают последствия санкций, они осторожно относятся к рискам, признают важность отношений с Западом и следуют к выполнению требований», — сказал чиновник американского Минфина.
Читайте также
Администрация президента Трампа в прошлом месяце ввела санкции против российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть», чтобы сократить доходы бюджета россии, которые москва использует для продолжения своей почти четырехлетней захватнической войны против Украины.
Китай и Индия являются основными покупателями российской сырой нефти.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Белый дом одобрил законопроект о новых «сокрушительных санкциях» против россии. Законопроект позволит президенту США ввести вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть.
Поделиться новостью
Также по теме
Китай и Индия начали соблюдать американские санкции против «Лукойла» и «Роснефти» — Минфин США
Что дают цифровые кочевники локальным экономикам: какие проблемы
Под древним вулканом обнаружен запас лития стоимостью 1,5 трлн долларов
Китай подтвердил готовность углублять сотрудничество с россией, несмотря на санкции
Портрет Густава Климта: рекорд современного искусства на аукционе (фото)
В ЕС обновили правила, касающиеся водительских удостоверений