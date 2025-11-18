0 800 307 555
Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» уже уменьшают нефтяные доходы россии — Минфин США

Санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» уже уменьшают нефтяные доходы россии. Ограничения могут повлиять и на долгосрочные объемы продаж российской нефти.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.
Управление контроля за иностранными активами заявило, что первые результаты анализа после объявления санкций 22 октября показывают их влияние на снижение цены российской нефти. Это уменьшает возможность россии финансировать войну против Украины.
Санкции стали одними из самых жестких с момента полномасштабного вторжения в 2022 году и первыми прямыми санкциями против россии со стороны Дональда Трампа. Компании должны завершить операции с «Роснефтью» и «Лукойлом» до 21 ноября. Нарушителей могут отсоединить от финансовой системы, работающей на долларах.
Пока не ясно, как Министерство финансов будет контролировать соблюдение санкций. Крупнейшими покупателями российской нефти остаются Китай и Индия.

Падение цен на российскую нефть

OFAC сообщило, что несколько основных сортов российской нефти продаются по самым низким ценам за несколько лет. Около 12 крупных покупателей из Индии и Китая заявили о намерении приостановить закупки на декабрьские поставки.
По данным LSEG Workspace, сорт Urals, отгружаемый в российском порту Новороссийск, стоил $45.35 за баррель 12 ноября. Это самый низкий уровень с марта 2023 года. Тогда россия начала формировать так называемый теневой флот, чтобы обойти ценовой потолок G7 в $60 за баррель, который действовал с декабря 2023 года.
Цена Brent составила $62.71 12 ноября и $64.03 18 ноября. Urals в Новороссийске поднялся до $47.01 18 ноября. Отгрузку в порту возобновили после того, как их приостановили из-за атаки украинских дронов и ракет.
Представитель Минфина США заявил, что санкции ослабляют финансирование российских военных действий. В ведомстве подчеркнули готовность вводить дополнительные меры, если это потребуется.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент США Дональд Трамп заявил о подготовке нового законопроекта о санкциях против любой страны, ведущей бизнес с россией. Он заявил, что республиканцы работают над законодательной инициативой по усилению экономического давления на россию через ее торговых партнеров.
