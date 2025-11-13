США исчерпали потенциал для усиления санкций против россии — Рубио Сегодня 11:34 — Мир

США исчерпали потенциал для усиления санкций против россии — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон практически достиг предела во введении новых санкций против россии. По его словам, следующие шаги будут направлены на обеспечение соблюдения действующих ограничений, а не на введение новых.

Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, сообщает Украинская правда.

Санкции почти исчерпаны

Отвечая на вопрос о возможности усиления санкционного давления на москву, Рубио отметил, что «фактически почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям».

«Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям — именно этого все и требовали», — сказал он.

Рубио обратил внимание на проблему так называемого «теневого флота», который россия использует для обхода нефтяных ограничений. Он назвал борьбу с ним «механизмом обеспечения исполнения санкций», а не основанием для новых ограничений.

Читайте также Сработают ли санкции против рф — Reuters

Он также считает, что европейские партнеры должны активнее вовлекаться в этот процесс, ведь значительная часть судов проходит вблизи европейских территорий.

На вопрос, действительно ли россия стремится к миру, Рубио ответил, что оценивать можно только по действиям. «москва четко заявила, чего они хотят — они хотят остальную часть Донетчины, и такие требования недопустимы для украинской стороны», — сказал госсекретарь.

Помощь Украине в энергетике

Он также прокомментировал интенсивные ракетные удары по территории Украины, отметив, что они намерены разрушить энергосеть и деморализовать население.

Рубио сообщил, что США продолжают переговоры с Украиной по поддержанию стабильности энергетической системы. Речь идет о поставках специального оборудования и оборонных средств для защиты энергетических объектов.

В то же время он признал, что ключевой проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования после установки. «Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было за последние два-три года», — отметил Рубио.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.