США исчерпали потенциал для усиления санкций против россии — Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон практически достиг предела во введении новых санкций против россии. По его словам, следующие шаги будут направлены на обеспечение соблюдения действующих ограничений, а не на введение новых.
Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, сообщает Украинская правда.
Санкции почти исчерпаны
Отвечая на вопрос о возможности усиления санкционного давления на москву, Рубио отметил, что «фактически почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям».
«Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям — именно этого все и требовали», — сказал он.
Рубио обратил внимание на проблему так называемого «теневого флота», который россия использует для обхода нефтяных ограничений. Он назвал борьбу с ним «механизмом обеспечения исполнения санкций», а не основанием для новых ограничений.
Он также считает, что европейские партнеры должны активнее вовлекаться в этот процесс, ведь значительная часть судов проходит вблизи европейских территорий.
На вопрос, действительно ли россия стремится к миру, Рубио ответил, что оценивать можно только по действиям. «москва четко заявила, чего они хотят — они хотят остальную часть Донетчины, и такие требования недопустимы для украинской стороны», — сказал госсекретарь.
Помощь Украине в энергетике
Он также прокомментировал интенсивные ракетные удары по территории Украины, отметив, что они намерены разрушить энергосеть и деморализовать население.
Рубио сообщил, что США продолжают переговоры с Украиной по поддержанию стабильности энергетической системы. Речь идет о поставках специального оборудования и оборонных средств для защиты энергетических объектов.
В то же время он признал, что ключевой проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования после установки. «Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было за последние два-три года», — отметил Рубио.
