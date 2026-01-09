0 800 307 555
Польша повысила стоимость консульских сборов

Мир
С 1 января 2026 года в Польше вступила в силу обновленная стоимость консульских сборов, утвержденная постановлением министра иностранных дел от 29 октября 2025 года. Новые, повышенные ставки будут применяться ко всем заявлениям, поданным начиная с этой даты, во всех консульских учреждениях.
На практике это означает рост консульских сборов в среднем на 25−30%.
Об этом говорится на официальном ресурсе Gov.pl.

Новые паспортные сборы

С 1 января 2026 года вводятся новые ставки за оформление временного паспорта:
  • 100 евро — выдача временного паспорта вне рабочего времени;
  • 200 евро — выдача временного паспорта в нерабочий день.
«Речь идет об услугах срочного характера, поэтому дополнительная плата за ускоренное оформление не взимается. Размер сбора определяется моментом подачи заявления, а не датой получения готового документа», — отмечается в сообщении.

Изменения в визовых сборах

Обновление также касается визовых процедур:
  • 200 евро — за принятие и рассмотрение заявления на национальную визу, а также за ее повторное рассмотрение;
  • 90 евро — за повторное рассмотрение заявления на получение Шенгенской визы. Эта ставка согласована с положениями Визового кодекса ЕС.
Почему повышают консульские сборы

Действующие ставки консульских сборов в большинстве случаев не пересматривались около 10 лет, а по отдельным услугам — с 2013 года. За это время существенно выросли расходы на оплату труда, уровень инфляции, а также операционные расходы консульских учреждений, в частности, на услуги и доставку документов.
С учетом этих факторов было принято решение адаптировать тарифы к текущим социально-экономическим условиям. В результате большинство сборов вырастет примерно на 20−25%.
Ранее мы сообщали, что Польша официально установила конечную дату действия временной защиты для граждан Украины — 4 марта 2026 года. После этой даты статус PESEL UKR утратит силу.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
