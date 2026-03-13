Страны Европы с самым высоким и самым низким уровнем безработицы

В десятку стран с высоким показателем безработицы в 2025 году вошли такие государства как Швеция, Финляндия, Греция, Албания, Сербия, Турция, Эстония.

В Украине за годы полномасштабной войны сильно снизилось количество официально зарегистрированных безработных — на конец 2025 года их было около 88 тысяч. Это в три раза меньше, чем насчитывали в 2021-м, и в пять раз меньше показателей десятилетней давности. Однако эта статистика не демонстрирует реальную картину из-за ряда военных факторов. По оценкам МВФ, Украина все еще остается среди стран Европы с самыми высокими показателями безработицы.

Официальный уровень безработицы в Украине и оценка МВФ

Двадцать лет назад по состоянию на конец 2005 года в Украине было зарегистрировано 881,5 тысячи безработных. Это было самое большое официальное количество безработных за период до 2025 года. По оценкам МВФ, уровень безработицы в 2005 году составил 7,2% от общего количества рабочей силы.

После 2008 года тенденция изменилась и официальных безработных регистрировали меньше. В частности, в 2010-м их насчитывали 544,9 тысяч (8,1% по оценке МВФ), а в 2015 году — 490,8 тысяч человек (9,1%). Следует отметить, что после 2014 года в подсчеты не включали ТОТ Украины.

На рынок труда в Украине оказала существенное влияние мировая пандемия. В 2020 году официальных безработных стало больше, чем за предыдущие четыре года (с 2016 по 2019) — 459,2 тысячи. По оценкам МВФ, в 2020 и 2021 годах уровень безработицы среди украинцев составил 9,2% и 9,8% соответственно.

Однако перед началом полномасштабного российского вторжения в 2021 году количество официально не работающих в Украине составило 295 тысяч, что почти втрое меньше, чем было в 2005-м.

Влияние полномасштабной войны на рынок труда Украины

В первый год великой войны в Украине по состоянию на конец 2022 года было зарегистрировано 186,5 тысячи человек, которые не были трудоустроены. Однако следует учесть, что из-за войны из Украины выехало значительное количество беженцев. По оценкам МВФ, уровень безработицы в 2022 году вырос до 24,5% и был самым высоким за четыре года вторжения.

В 2023 и 2024 году количество зарегистрированных безработных было почти одинаковым — 96,1 и 94,2 тысяч соответственно (13,1% и 11,6% от общего количества рабочей силы по оценкам МВФ).

В прошлом году в Украине по состоянию на конец декабря официально не было работы 88,3 тысяч граждан. По оценкам МВФ, без работы оставалось 11,6% от общего количества рабочей силы.

Страны Европы с самым высоким и самым низким уровнем безработицы по оценкам МВФ

Согласно данным МВФ за 2025 год, самая трудная ситуация с трудоустройством в Македонии и Боснии и Герцоговине — уровень безработицы в странах составляет 12,8% и 12,6% от общего количества рабочей силы соответственно.

Из-за полномасштабной войны Украина оказалась на третьем месте среди европейских стран с высоким уровнем безработицы. По оценкам МВФ, его уровень составил 11,6% общего количества рабочей силы. За ней следует Испания — 10,8%.

В десятку стран с высоким показателем безработицы в 2025 году вошли такие государства как Швеция, Финляндия, Греция, Албания, Сербия, Турция, Эстония.

Меньше всего безработных, по оценкам МВФ, в прошлом году было в Мальте, Чехии, Польше, Швейцарии, Дании, Болгарии, Молдове, Германии, Нидерландах, Словении, Исландии, Норвегии, Венгрии на Кипре и в Ирландии.

Средний уровень безработицы в Бельгии, Португалии, Литве, Латвии, Франции.

