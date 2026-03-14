Куда поехать в Европе в марте: рейтинг лучших городов

Гран-Канария – одно из лучших туристических мест Европы для путешествия в марте

Эксперты одного из самых известных туристических издательств в мире, Lonely Planet, составили список направлений, которые лучше всего посетить в марте 2026 года. В рейтинг вошли сразу четыре города Европы: от солнечных островов до исторических мегаполисов. Каждый из них предлагает уникальный опыт поездки именно в начале весны.

Об этом пишет visitworld.today.

Гран-Канария, Испания — идеальное место для оздоровительного отдыха

Гран-Канария — один из самых популярных Канарских островов и отличное направление для тех, кто хочет встретить весну у океана. В марте средняя температура здесь держится около 20 ° C, а солнце светит более семи часов в день, что создает комфортные условия для отдыха на природе.

Остров известен своими оздоровительными ретритами, спа-комплексами и йога-программами, многие из которых сосредоточены вокруг столицы Лас-Пальмас. Туристы приезжают сюда, чтобы совместить отдых на пляже с активными прогулками среди песчаных дюн и вулканических ландшафтов.

Помимо пляжного отдыха Гран-Канария предлагает множество возможностей для активных путешественников. Пешие маршруты через горы и побережья позволяют увидеть разнообразную природу острова, а небольшие прибрежные городки открывают аутентичную атмосферу Канарских островов.

Стамбул, Турция — идеальный город для гастрономических открытий

Стамбул — один из тех городов, который поражает путешественников в любое время года, но март считается особенно удачным для поездки. В этот период дневная температура обычно держится на уровне 13−16°C, а ночью опускается до 6−9°C, что делает прогулки по городу достаточно комфортными.

Кроме того, туристический сезон еще не начался в полной мере, поэтому можно насладиться атмосферой Стамбула без больших толп и более выгодными ценами на отели и экскурсии.

Одна из главных причин посетить Стамбул весной — его уникальная кухня. Турецкая гастрономия сочетает традиции Средиземноморья, Ближнего Востока и Балкан, создавая невероятное разнообразие вкусов.

Здесь можно попробовать все: от простых, но ароматных кебабов до классических закусок мезе и знаменитых блюд из баклажанов, в частности имам байилды, считающихся настоящим символом турецкой кулинарии.

В последние десятилетия Стамбул превратился в один из самых интересных гастрономических центров Европы. В городе активно проводятся пешеходные гастротуры, во время которых туристы могут исследовать местные рынки, небольшие семейные рестораны и традиционные пекарни.

Также популярность приобрели кулинарные школы, где путешественники могут научиться готовить классические турецкие блюда и привезти домой новые кулинарные навыки.

Неаполь, Италия — для знакомства с историческими достопримечательностями без толп туристов

Неаполь — один из самых характерных и ярких городов Италии, не скрывающий своей настоящей атмосферы. Расположенный у подножия вулкана Везувий, этот город объединяет богатую историю, яркую культуру и одну из самых известных кухонь мира.

Именно здесь родилась легендарная неаполитанская пицца, а узкие улочки исторического центра создают особую атмосферу, привлекающую путешественников со всего мира.

Март считается одним из лучших периодов посещения Неаполя. В настоящее время погода достаточно комфортна для прогулок: средняя температура составляет днем ​​около 16 °C, а ночью опускается примерно до 8 °C. Туристический поток еще не достиг пика, поэтому многие популярные места можно посетить без длинных очередей и толп.

Еще одним преимуществом путешествия в Неаполь весной есть возможность легко посетить соседние исторические локации. К примеру, всего примерно 45 минут поездом от города находятся знаменитые руины Помпеев, входящие в список самых известных археологических памятников мира.

Благодаря меньшему количеству туристов в межсезонье путешественники могут спокойнее исследовать древние улицы, музеи и достопримечательности региона.

Лиссабон, Португалия — идеальный город для короткого путешествия с детьми

Лиссабон — один из самых ярких и атмосферных городов Португалии, который особенно приятно посещать весной. В марте средняя температура здесь держится около 18 °C, что позволяет комфортно гулять по городу и знакомиться с его достопримечательностями.

Туристический сезон еще не достиг пика, поэтому путешественники могут спокойно исследовать узкие мощеные улочки, смотровые площадки и исторические районы без больших толп.

Хотя город известен своими крутыми холмами, передвигаться по Лиссабону довольно удобно даже с детьми. В городе хорошо работает система метро, ​​а старинные желтые трамваи давно стали подлинным символом столицы.

Для многих маленьких путешественников поездка на таком трамвае или фуникулере, поднимающемся по узким улочкам, становится одной из самых ярких частей путешествия.

Кроме прогулок по историческому центру, в Лиссабоне есть много мест, которые особенно понравятся семьям. Одним из них является Oceanário de Lisboa — один из самых больших аквариумов Европы, где в огромных резервуарах с морской водой обитают тысячи морских существ.

А после насыщенного дня путешественники могут попробовать знаменитый португальский десерт паштел-де-ната — нежные заварные пирожные с корицей, считающиеся одной из главных гастрономических визиток города.

