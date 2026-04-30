Китай усиливает контроль над критическими ископаемыми Сегодня 05:47 — Мир

Правительство Китая обнародовало планы по наказанию компаний за незаконную добычу редкоземельных металлов за пределами установленных квот.

Акции китайских компаний по добыче критического ископаемого на фоне высоких финансовых результатов и объявленных правительственных планов выросли в пределах 8−10%.

Об этом пишет Bloomberg

Рост прибыли производителей в значительной степени отображает значительно более высокие цены на ключевые редкоземельные элементы в первые месяцы этого года. Цена на оксид неодима-празеодима — ключевой ориентир для сектора, поскольку это основной ингредиент магнитов — в феврале достигла самого высокого уровня с 2022 года, превысив 150 долларов за килограмм.

Китайские производители редкоземельных металлов пережили бурный прошлый год после того, как оказались в эпицентре торгового противостояния между США и Китаем. Как и их иностранные покупатели, им пришлось приспосабливаться к экспортному контролю и другим усиленным регуляторным мерам, введенным Пекином для укрепления своей власти над сектором.

28 апреля правительство обнародовало детальный перечень мер влияния за несанкционированное производство, что стало очередной попыткой укрепить режим «тотального контроля» Пекина над этой геополитически важной отраслью. К нарушениям, подлежащим расследованию, относятся превышение квот на добычу, добычу или переработку без лицензии, а также препятствование работе инспекторов.

