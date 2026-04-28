Три испанских города вошли в число 50 лучших в мире

Британский журнал Time Out, специализирующийся на городской культуре, путешествиях и досуге, опубликовал свой ежегодный рейтинг 50 лучших городов мира.
Испания вновь заняла в нем видное место с тремя представителями, отражающими культурное, гастрономическое и социальное разнообразие страны.

Мадрид — 19-е место

Столица Испании особенно выделяется своим культурным разнообразием, получившим очень высокую оценку со стороны горожан, а также гастрономическим предложением и оживленной ночной жизнью.
Жизнь в Мадриде означает постоянный доступ к выставкам, концертам, фестивалям и ресторанам, которые варьируются от традиционных таверн до авангардных заведений. Также отмечается его гостеприимный характер и проекты, направленные на то, чтобы сделать город более зеленым.
91% жителей оценивают культурное предложение как хорошее или выдающееся, 86% хвалят рестораны, а 79% - ночную жизнь.

Валенсия — 20-е место

Опрос показывает, что подавляющее большинство валенсийцев довольны своим качеством жизни и находят удовлетворение в повседневной жизни.
Город также ценится за свою культурную динамику и гастрономическое предложение. Жизнь в Валенсии — это возможность наслаждаться городскими пляжами, историческим центром с многовековой историей и постоянно расширяющейся культурной программой, а также легко передвигаться по городу.
69% жителей оценивают качество своей жизни как хорошее или отличное, 86% утверждают, что испытывают радость от повседневных впечатлений.

Бильбао — 27-е место

Бильбао известен своим богатым кулинарным предложением, культурными традициями и удобством передвижения как на общественном транспорте, так и пешком. Этот баскский город, который сумел обновиться, не утратив своей идентичности, также выделяется природным окружением: горы и побережье находятся в непосредственной близости от центра.
75% жителей очень положительно оценивают местную кухню и общественный транспорт, а 74% считают город удобным для передвижения пешком.
Лидеры рейтинга 2026 года

Рейтинг 2026 года возглавляют города с разных континентов, что отображает разнообразие городских впечатлений, существующих в мире.

Мельбурн (Австралия)

Признан лучшим городом благодаря своему культурному и спортивному календарю, выдающемуся гастрономическому предложению и высокому качеству жизни. Он пользуется популярностью среди молодежи и получает очень высокие оценки в категориях еды, искусства и ночной жизни

Шанхай (Китай)

Выделяется благодаря сочетанию традиций и инноваций, культурной динамике и восприятию города как доступного места для посещения ресторанов и других видов досуга.

Эдинбург (Великобритания)

Аокоряет своим историческим наследием, зелеными зонами и очень активной культурной жизнью в течение всего года.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
