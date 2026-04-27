Украина стала седьмой страной в мире по военным расходам

Расходы Украины в 2025 году равнялись 40% валового внутреннего продукта
Военные расходы Украины в 2025 году выросли на 20% и составили $84,1 млрд. Это самый высокий показатель в истории страны и седьмое место в мире по объему оборонных расходов. Расходы Украины в 2025 году составили 40% валового внутреннего продукта.
Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Глобальные расходы растут медленнее

Всемирные оборонные расходы в 2025 году выросли на 2,9% до $2,887 трлн. Для сравнения, в 2024 году рост составил 9,7%.
Замедление темпов объясняется, прежде всего, сокращением расходов США. В 2022—2024 годах страна потратила суммарно $127 млрд на поддержку Украины. В 2025 году эти расходы прекратились, что привело к снижению оборонного бюджета на 7,5% до $954 млрд.
По оценкам экспертов SIPRI, сокращение временное. Бюджет США на 2026 год предусматривает рост расходов более чем до $1 трлн, а в 2027 году они могут достичь $1,5 трлн.

Динамика в других странах

Иран также сократил свои расходы из-за экономических трудностей, а Израиль — из-за деэскалации в Газе. Азиатские страны, такие как Китай, Тайвань и Япония, активно наращивали расходы.
Военные расходы Европы в 2025 году выросли на 14% и достигли отметки в 864 млрд долларов. В частности, россия нарастила расходы на 5,9% - до 190 млрд долл. Это значение составляет около 7,5% ВВП страны.
Совокупные расходы европейских стран НАТО достигли 559 млрд долларов. 22 из 29 из них потратили более 2% своего ВВП на оборону. В частности, расходы Германии выросли на 24% до 114 млрд долл., а Испании — на 50%, до 40,2 млрд долл.
Это стало самым быстрым ростом расходов среди европейских стран НАТО с 1953 года.
По материалам:
Finance.ua
