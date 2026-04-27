Можно ли получить повторную временную защиту в ЕС — условия и страны Сегодня 09:09 — Мир

После начала полномасштабной войны ЕС ввел механизм временной защиты украинцев. В 2026 году он продолжает действовать, однако правила использования этого статуса стали более структурированными и во многих аспектах более сложными. Со ссылкой на Visit Ukraine рассказываем, как работает временная защита в ЕС, какие правила действуют в 2026 году и что следует знать перед возможным переездом.

Что такое временная защита в ЕС и как она работает

Временная защита — это специальный правовой механизм Европейского Союза, который был введен после начала полномасштабной войны для оперативной защиты граждан Украины. Он позволяет легально жить в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища.

Механизм действует на основе Temporary Protection Directive 2001/55/EC, которую ЕС активировал в 2022 году впервые в истории. После регистрации в одной из стран ЕС украинцы автоматически получают статус временной защиты.

Такой статус подразумевает базовые права:

легальное проживание;

доступ к рынку труда;

медицинскую помощь;

образование для детей;

социальную поддержку (в зависимости от страны).

В то же время это не классический статус беженца. Процедура более проста, поскольку не требует доказывания индивидуального преследования или длительного рассмотрения заявления.

В 2026 году система стала более регулируемой. Каждое государство ЕС самостоятельно определяет условия проживания, уровень выплат и доступ к помощи. Поэтому одинаковый статус может означать совершенно разные условия жизни в зависимости от страны.

Ключевое правило остается неизменным: временная защита возможна только в одной стране ЕС. После получения статуса нельзя просто переехать в другое государство и оформить его повторно — сначала нужно остановить предыдущий статус.

По состоянию на 2026 год более 4 миллионов украинцев находятся под временной защитой в странах ЕС, что делает эту программу одной из самых больших систем защиты в Европе за последние десятилетия.

До какого срока продлена защита в 2026 году

Временная защита для украинцев в ЕС официально продлена до 4 марта 2027 года. Решение было принято на уровне Европейского Союза и распространяется на все страны-члены.

В большинстве государств продолжение происходит автоматически — повторно подавать заявление не нужно. В то же время, могут действовать технические требования, например обновление документов или регистрации.

Отдельные страны могут устанавливать собственные условия для подтверждения статуса:

обновление ID-карт или вида на жительство;

подтверждение адреса проживания;

проверка фактического нахождения в стране.

Также следует учитывать, что временная защита не постоянный статус. В 2026 году в ЕС уже обсуждают возможные сценарии после 2027 года, включая переход на другие типы разрешений на проживание.

Можно ли получить повторную временную защиту

В 2026 году повторное получение временной защиты в другой стране ЕС формально возможно, однако не является автоматическим и имеет существенные ограничения.

Базовый принцип — «одна страна ЕС — одна защита». Человек не может одновременно иметь статус в двух государствах. Чтобы подать заявление в другой стране, сначала необходимо прекратить или утратить предыдущий статус.

После этого новое государство будет рассматривать обращение как новое заявление. Однако положительное решение уже не гарантируется: в 2026 году страны ЕС стали более осторожно относиться к повторным обращениям, особенно если заявитель уже пользовался помощью в другом государстве.

Фактически повторную защиту можно оформить:

в любой стране ЕС, продолжающей применять директиву;

только после выхода из предыдущей системы;

при условии соответствия критериям.

В каких странах ЕС можно повторно получить временную защиту в 2026 году?

Германия

В Германии украинцы получают вид на жительство по § 24 Aufenthaltsgesetz. Он дает право легально жить, работать, обучаться, воспользоваться медицинским страхованием и получать социальную поддержку.

Одно из ключевых преимуществ страны — развитая система помощи. Люди без достаточного дохода могут претендовать на Bürgergeld, поддержку с оплатой жилья и медицинское страхование. В то же время, бюрократические процедуры остаются сложными: нужны регистрация адреса, оформление документов в миграционной службе, постановка на учет в Jobcenter и регулярное подтверждение статуса.

Отдельный вызов — жилье. В больших городах, особенно в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и Кельне, аренда сложная и дорогая. Часть вновь прибывающих могут размещать муниципалитеты, но выбор региона часто ограничен.

Для семей с детьми Германия остается одним из комфортных вариантов: доступны школа, детсад и медицинская помощь. В то же время адаптация может продолжаться из-за языкового барьера, очереди к врачам и сложности поиска жилья.

Польша

Польша остается одним из наиболее практичных направлений для украинцев благодаря близости к Украине, сходству языка, развитой украинской инфраструктуре и большому рынку труда. Статус PESEL UKR дает право на легальное пребывание, работу, медицину и часть социальных программ.

Сильная сторона Польши — быстрая интеграция из-за трудоустройства. Отдельное разрешение на работу украинцам не нужно, поэтому найти вакансию часто проще, чем во многих других странах ЕС. Наибольший спрос — в логистике, производстве, торговле, уходе, сфере услуг и строительстве.

В то же время социальная поддержка здесь более ограничена, чем в Германии или Нидерландах. Государственное жилье для вновь прибывших не гарантировано, поэтому большинство арендует жилье самостоятельно. В больших городах — Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске — аренда остается дорогой.

Польша удобна тем, кто ориентируется на работу и частые поездки в Украину. Для людей, нуждающихся в длительной социальной поддержке, этот вариант может быть более сложным.

Чехия

Чехия привлекает стабильным рынком труда, относительно высокими зарплатами и большой украинской общиной. Временная защита дает право на проживание, работу, медицинскую страховку и образование для детей.

Особенность страны — более строгий контроль за статусом. Необходимо иметь зарегистрированный адрес, своевременно обновлять документы и сообщать об изменениях. Продолжительное отсутствие или нарушение требований регистрации могут создавать риски для статуса или помощи.

Жилье остается одним из главных вызовов. В Праге, Брно и других крупных городах аренда дорогая, а спрос высокий. Бесплатное государственное проживание ограничено и в основном не рассчитано на длительный срок. Социальная помощь стала более адресной.

Чехия подходит тем, кто готов быстро выходить на рынок труда. Для семей с детьми это тоже удобный вариант, хотя места в детсадах и школах в больших городах могут быть ограничены.

Нидерланды

Нидерланды оказывают украинцам временную защиту с правом на проживание, работу, медицину, образование и муниципальную поддержку. Страна обладает сильной социальной системой, хотя в 2026 году ключевым вызовом остается жилье.

Украинцев часто размещают через муниципалитеты, но мест не хватает. Новоприбывшим могут предложить временное или коллективное жилье, не всегда в желаемом городе. Самостоятельная аренда затруднена высокими ценами и дефицитом жилья.

Преимущество страны — возможность работать без отдельного разрешения. Английский язык часто помогает с трудоустройством, особенно в сфере сервиса, логистики, агросектора, IT и международных компаний. В то же время жизнь без стабильного дохода здесь дорогая.

Для семей с детьми доступны школы и базовая медицина, хотя из-за нагрузки на систему могут быть очереди, а оформление через муниципалитеты иногда затягивается.

Испания

Испания остается одним из более гибких направлений для украинцев. Временная защита дает право на проживание, работу, медицинскую помощь, образование для детей и базовую социальную поддержку.

Среди преимуществ — более простая адаптация с точки зрения климата, безопасности и качества жизни. В больших городах работают украинские общины, волонтерские организации и центры поддержки. Следует отметить, что с сентября 2023 года в Испании прекращены выплаты материальной помощи для украинцев, находящихся под временной защитой.

Рынок труда зависит от региона. В туристических зонах больше вакансий в сфере сервиса, гостиниц, ресторанов и ухода, но работа зачастую сезонная. Для стабильного трудоустройства важно знание испанского, а в отдельных регионах и местного языка.

Жилье в крупных городах и на побережье дорогое, особенно в Барселоне, Мадриде, Валенсии и Малаге. Поэтому Испания больше подходит тем, кто имеет финансовый запас, дистанционную работу или готов искать возможности не только в крупных городах.

