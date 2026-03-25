Чехия выплатит до 4 тыс. долларов на запуск собственного дела — условия Сегодня 17:02 — Личные финансы

Украинцам, которые из-за войны лишились работы или дохода, Чехия выплатит 4 тыс. долларов. Этот проект реализует чешская гуманитарная организация «Человек в беде» при финансовой поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству Swiss Development & Cooperation.

Организация «Человек в беде» открывает конкурс микрогрантов для людей с ограниченными экономическими возможностями.

Победители смогут получить до 4000 долларов США на запуск предпринимательской деятельности.

Куда можно использовать

Грантовые средства могут быть использованы на оборудование, ремонт помещения, закупку материалов, маркетинг или прочие расходы, необходимые для старта дела.

Кроме гранта, участники получат обучение и менторскую поддержку, которые помогут подготовиться к запуску бизнеса.

Кто может податься

Податься могут совершеннолетние жители или переселенцы, проживающие в общинах:

Днепропетровская область: г. Днепр, г. Кривой Рог, г. Павлоград, Днепровский и Самаровский районы.

Харьковская область: Берестинский, Харьковский, Лозовский, Богодуховский и Чугуевский районы.

Предпочтение отдается людям с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам, одиноким родителям, людям пожилого возраста и ветеранам.

Сроки

Подать заявку можно до 31 марта 2026 года по ссылке

Напомним, ранее мы сообщали , что в Чехии требуются украинские работники в разных сферах — от экономики до системы здравоохранения и социальных услуг, а бюджет страны получает значительные поступления от труда украинцев. По состоянию на февраль 2026 года в Чехии работало около 170 тысяч украинцев.

Также Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения. По данным Министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на середину марта количество лиц с временной защитой в стране возросло до 401 850. В пересчете на тысячу жителей ситуация выглядит так: Чехия — 36,4 человека; Польша — 26,5; Словакия — 25,8.

В то же время, стоимость недвижимости в Чешской Республике достигла новых рекордных уровней: цены на квартиры выросли на 13,6% в годовом исчислении, на дома — на 9,5%, а на участки под застройку — на 7,2%. В Праге стоимость квадратного метра жилья сейчас составляет около 180 тысяч крон (свыше 7420 евро).

