В Германии вводят кризисный бонус 1000 евро

Кризисный бонус составит 1000 евро

Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом анонсировало новую программу финансовой поддержки граждан в 2026 году. Цель инициативы — помочь немцам адаптироваться к длительному росту цен путем введения специальной налоговой льготы на премии для работников. Однако эксперты предупреждают: из-за выборочной природы механизма значительная часть уязвимых слоев населения рискует остаться без помощи.

«кризисный бонус» в размере до 1000 евро. Главное преимущество этой инициативы состоит в том, что сумма выплаты полностью освобождается от налогообложения и социальных взносов. Как сообщает издание Ausnews.de , правящая коалиция консерваторов и социал-демократов приняла решение разрешить компаниям выплачивать сотрудникамГлавное преимущество этой инициативы состоит в том, что сумма выплаты полностью освобождается от налогообложения и социальных взносов.

Какая проблема выплаты

Ключевая проблема новой программы заключается в том, что решение о выплате премии остается исключительно в компетенции работодателя.

Государство не устанавливает никаких обязательств для бизнеса, ограничиваясь лишь отменой налоговой нагрузки на такую ​​выплату.

Таким образом, доступ к бонусам в значительной степени зависит от финансового положения компании и ее доброй воли.

Основные группы риска, которые могут не получить эти средства:

социально незащищенные категории: пенсионеры, студенты и безработные автоматически исключены из программы, поскольку она касается только официально трудоустроенных;

пенсионеры, студенты и безработные автоматически исключены из программы, поскольку она касается только официально трудоустроенных; секторы с низким уровнем дохода: работники сферы обслуживания, торговли, строительства и сельского хозяйства имеют меньше шансов на получение бонуса через ограниченные ресурсы работодателей в этих отраслях;

работники сферы обслуживания, торговли, строительства и сельского хозяйства имеют меньше шансов на получение бонуса через ограниченные ресурсы работодателей в этих отраслях; малый бизнес: многие мелкие предприятия из-за текущей экономической нестабильности просто не имеют средств для дополнительного поощрения персонала;

многие мелкие предприятия из-за текущей экономической нестабильности просто не имеют средств для дополнительного поощрения персонала; работники, охваченные коллективными договорами: если профсоюзы недавно зафиксировали уровень зарплат, у работодателей есть законные основания отказать в дополнительных премиях.

Экономические противоречия

Аналитики обращают внимание на неудачный опыт предыдущих лет (в частности, периода 2023−2024 годов), когда действовала аналогичная премия для компенсации инфляции. Тогда статистика показала «эффект неравенства»: наибольшие выплаты получили работники госсектора и оборонной промышленности, доходы которых без того превышали средние показатели.

Ситуацию в 2026 году также усложняют сопутствующие государственные решения. В частности, планируемое повышение налога на табачные изделия, по мнению экспертов, создаст дополнительное финансовое давление на малообеспеченные домохозяйства. Это может полностью нивелировать положительный эффект от возможных премий для тех, кому они действительно нужны.

