Новая процедура записи на польскую визу — что изменилось в июне Сегодня 05:21 — Мир

Флаг Польши

В польских визовых центрах VFS Global ввели обновленную систему регистрации для подачи документов. Теперь заявители больше не выбирают дату визита сразу, а попадают в список ожидания, из которого система автоматически предлагает доступные слоты.

Об этом сообщает visa.vfsglobal.by.

Основные этапы регистрации

Несмотря на изменение финального этапа записи, базовая процедура регистрации не претерпела существенных изменений. Заявителям и в дальнейшем необходимо создать и активировать учетную запись в системе VFS, выбрать визовый центр, тип и категорию визы, загрузить фото паспорта для автоматического заполнения данных, а также пройти проверку личности.

После завершения этих шагов заявка автоматически попадает в список ожидания. На электронную почту заявителя поступает подтверждение регистрации с индивидуальным номером.

Как получить дату подачи документов

Когда в визовом центре появляются свободные места, система отправляет заявителю письмо с предложением забронировать дату и время визита. На подтверждение отводится 48 часов.

Если заявитель не подтвердит запись в течение этого времени, его заявку автоматически удаляют из списка ожидания, и процедуру придется проходить заново.

Как отменить регистрацию

В случае изменения планов, заявитель может самостоятельно отменить регистрацию через личный кабинет в системе VFS Global. Обращаться в визовый центр или службу поддержки для этого не требуется.

Ранее мы сообщали , что с 1 июня 2026 года государственное предприятие «Документ» приступило к тестированию новой системы верификации через Дія. Підпис для записи в электронную очередь в центрах Паспортного сервиса в Польше и Италии.

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