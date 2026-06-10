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Новая процедура записи на польскую визу — что изменилось в июне

Мир
14
Флаг Польши
Флаг Польши
В польских визовых центрах VFS Global ввели обновленную систему регистрации для подачи документов. Теперь заявители больше не выбирают дату визита сразу, а попадают в список ожидания, из которого система автоматически предлагает доступные слоты.
Об этом сообщает visa.vfsglobal.by.

Основные этапы регистрации

Несмотря на изменение финального этапа записи, базовая процедура регистрации не претерпела существенных изменений. Заявителям и в дальнейшем необходимо создать и активировать учетную запись в системе VFS, выбрать визовый центр, тип и категорию визы, загрузить фото паспорта для автоматического заполнения данных, а также пройти проверку личности.
После завершения этих шагов заявка автоматически попадает в список ожидания. На электронную почту заявителя поступает подтверждение регистрации с индивидуальным номером.

Как получить дату подачи документов

Когда в визовом центре появляются свободные места, система отправляет заявителю письмо с предложением забронировать дату и время визита. На подтверждение отводится 48 часов.
Если заявитель не подтвердит запись в течение этого времени, его заявку автоматически удаляют из списка ожидания, и процедуру придется проходить заново.

Как отменить регистрацию

В случае изменения планов, заявитель может самостоятельно отменить регистрацию через личный кабинет в системе VFS Global. Обращаться в визовый центр или службу поддержки для этого не требуется.
Ранее мы сообщали, что с 1 июня 2026 года государственное предприятие «Документ» приступило к тестированию новой системы верификации через Дія. Підпис для записи в электронную очередь в центрах Паспортного сервиса в Польше и Италии.
По материалам:
visitukraine.today
ПольшаУкраинцы в Польше
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