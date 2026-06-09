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Глава МВФ предостерегла от недооценки влияния ИИ на экономику

Мир
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Мир должен создавать устойчивые экономические механизмы, способные выдерживать усиливающиеся кризисы и потрясения. Глобальная экономика уже пережила ряд масштабных вызовов, включая пандемию COVID-19, войну в Украине, торговые споры и конфликт на Ближнем Востоке.
Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в подкасте Bloomberg.
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«Я обеспокоена тем, что мы еще не до конца осознали: именно таким будет мир дальше. Мы не вернемся в ситуацию, когда потрясения исчезнут», — сказала Георгиева.
По ее словам, главным инструментом МВФ остается объективный экономический анализ, помогающий странам принимать решения в условиях неопределенности.

Искусственный интеллект может усилить неравенство

Одной из ключевых трансформаций современной экономики Георгиева назвала стремительное распространение искусственного интеллекта и их влияние на рынки труда и местные экономики.
Она признала, что международные организации, в том числе МВФ, в свое время недооценили негативные последствия глобализации для отдельных общин и работников.
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По словам главы фонда, хотя глобализация положительно повлияла на мировую экономику в целом, во многих регионах люди потеряли рабочие места, а должного внимания к этим проблемам не было. Подобного сценария необходимо избежать при внедрении технологий искусственного интеллекта.

МВФ обновит прогноз мировой экономики

В июле Международный валютный фонд намерен обнародовать обновленный прогноз развития мировой экономики.
В апреле организация уже пересмотрела оценки глобального экономического роста в сторону снижения на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
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Кроме подготовки макроэкономических прогнозов МВФ также проводит регулярные оценки экономической ситуации в странах-членах в рамках своих надзорных функций.

Георгиева прокомментировала оценку экономики россии

Кристалина Георгиева также прокомментировала решение фонда возобновить ежегодную оценку российской экономики в рамках процедуры Article IV.
В 2024 году МВФ объявил о намерении провести подобную оценку впервые после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Это решение вызвало критику со стороны ряда стран Европейского Союза, которые заявляли, что экономическое взаимодействие с россией может быть воспринято как легитимизация попыток Кремля обходить международные санкции.
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По словам Георгиевой, процесс усугублялся боевыми действиями и проблемами с получением необходимой статистической информации.
«Это был очень сложный момент. Мы решили отложить процесс. Нам нужно собирать данные о торговле, импорте и экспорте, а россия неохотно предоставляла эту информацию», — отметила она.
В то же время, глава МВФ заявила, что в будущем регулярная оценка российской экономики будет возобновлена, но не уточнила возможные сроки.
По материалам:
Finance.ua
ЭкономикаИИ
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