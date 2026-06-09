Глава МВФ предостерегла от недооценки влияния ИИ на экономику

Мир должен создавать устойчивые экономические механизмы, способные выдерживать усиливающиеся кризисы и потрясения. Глобальная экономика уже пережила ряд масштабных вызовов, включая пандемию COVID-19, войну в Украине, торговые споры и конфликт на Ближнем Востоке.
Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в подкасте Bloomberg.
По словам главы фонда, хотя глобализация положительно повлияла на мировую экономику в целом, во многих регионах люди потеряли рабочие места, а должного внимания к этим проблемам не было. Подобного сценария необходимо избежать при внедрении технологий искусственного интеллекта.
МВФ обновит прогноз мировой экономики
В июле Международный валютный фонд намерен обнародовать обновленный прогноз развития мировой экономики.
В апреле организация уже пересмотрела оценки глобального экономического роста в сторону снижения на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме подготовки макроэкономических прогнозов МВФ также проводит регулярные оценки экономической ситуации в странах-членах в рамках своих надзорных функций.
Георгиева прокомментировала оценку экономики россии
Кристалина Георгиева также прокомментировала решение фонда возобновить ежегодную оценку российской экономики в рамках процедуры Article IV.
В 2024 году МВФ объявил о намерении провести подобную оценку впервые после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Это решение вызвало критику со стороны ряда стран Европейского Союза, которые заявляли, что экономическое взаимодействие с россией может быть воспринято как легитимизация попыток Кремля обходить международные санкции.