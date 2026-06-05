Сотни тысяч рабочих мест под угрозой: Еврокомиссия предупредила о рисках для экономики Сегодня 08:02 — Личные финансы

Европейские работодатели продолжают сообщать о нехватке работников

Страны Европейского Союза могут столкнуться со значительными потерями рабочих мест в ближайшие годы из-за высоких цен на энергоносители, структурных изменений в промышленности и последствий зеленой трансформации экономики.

Об этом говорится в материалах Европейской комиссии, с которыми ознакомилось издание Politico.

Прогнозы на 2026 и 2027 годы

Еврокомиссия прогнозирует, что сохранение высоких цен на энергоносители в 2026 году может поставить под угрозу до 560 тыс. рабочих мест. Наиболее уязвимыми считаются строительная отрасль, металлургия, химическая промышленность и транспортный сектор.

На фоне замедления экономического роста Еврокомиссия также пересмотрела прогноз по безработице. Если осенью прошлого года ожидалось, что уровень безработицы будет составлять 5,9% в 2026 году и 5,8% в 2027 году, то теперь прогноз повышен до 6% в обоих годах.

Кроме того, правительства стран ЕС, как ожидается, будут увеличивать объемы заимствований. Совокупный дефицит государственных бюджетов стран блока может возрасти с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,5% в 2026 году и 3,6% в 2027 году.

Наиболее уязвимые секторы

Европейская автомобильная отрасль, которая играет важную роль в экономике Германии, может потерять до 600 тыс. рабочих мест из-за перехода от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям и усиления конкуренции со стороны китайских производителей. В секторе производства аккумуляторов находятся под угрозой около 85 тыс. рабочих мест.

Еще около 59 тыс. рабочих мест могут пострадать в сфере производства солнечных панелей из-за рыночного давления, а внедрение низкоуглеродистых технологий может повлиять примерно на 4,5 тыс. работников сталелитейной отрасли.

Дефицит кадров остается одной из главных проблем

Вместе с тем, европейские работодатели продолжают сообщать о нехватке работников с необходимыми навыками.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году о дефиците квалифицированных кадров сообщили 68% средних компаний. В 2024 году уже 77% предприятий заявили, что нехватка работников и навыков сдерживает инвестиционную деятельность. В этой связи Еврокомиссия планирует сделать развитие человеческого капитала одним из ключевых элементов экономической политики ЕС.

Впервые рекомендации в рамках Европейского семестра будут содержать особый акцент на образовании, профессиональной подготовке, обучении взрослых, развитии STEM-компетенций и переквалификации работников.

Риски бедности и неравенства

Еврокомиссия также обращает внимание на социальные опасности. В частности домохозяйства с низкими доходами могут непропорционально пострадать от роста цен на топливо для транспорта. По оценкам это может стоить им дополнительно 1,4% годового дохода.

В документе также отмечается, что граждане стран, не входящих в ЕС, гораздо чаще работают на должностях, для которых имеют чрезмерную квалификацию по сравнению с местными работниками.

Кроме того, каждый пятый работник в ЕС занят на низкооплачиваемой работе в секторах с низкой производительностью труда, а каждый двенадцатый находится под риском бедности, несмотря на наличие работы.

На этом фоне Брюссель будет призывать страны-члены активнее проводить реформы, направленные на развитие навыков, повышение качества рабочих мест и укрепление систем социальной защиты.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейский Союз представил комплексную стратегию борьбы с бедностью. В то же время у стратегии нет специального бюджета и опирается преимущественно на рекомендации, а не на обязательное законодательство.

В Еврокомиссии заявили, что к 2030 году планируют сократить по меньшей мере на 15 млн. количество людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции. А в долгосрочной перспективе — до 2050 года — ЕС ставит своей целью полностью искоренить бедность.

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