0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы сейчас наиболее остро воспринимают риск, что дети будут расти в бедности — опрос

30
В условиях войны украинцы особенно обеспокоены тем, что дети могут расти в нищете.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг».
Острее всего в условиях войны украинцы воспринимают риск того, что дети в будущем будут расти в бедности: 88% респондентов в целом выразили обеспокоенность, из них 74% — «очень обеспокоены».
Что больше всего беспокоит украинцев в будущем страны
Что больше всего беспокоит украинцев в будущем страны, www.ratinggroup.ua
В тройку переживаний также входят вопросы качества образования (85% в целом и 59% очень взволнованы) и бедности (84% в целом и 57% очень взволнованы).
Климат и политические расколы тоже значительно беспокоят украинцев, но в условиях войны относительно уступают социально-экономическим и гуманитарным вопросам.
Украинцы значительно интенсивнее, чем в среднем граждане ЕС, переживают по поводу бедности, качества образования и старения населения.

Самая острая обеспокоенность украинцев по поводу будущего страны

Самым острым социальным риском украинцы называют возможность того, что дети будут расти в бедности.
В общей сложности 88% респондентов выразили обеспокоенность этим вопросом, в том числе 74% — высокий уровень озабоченности.
Для сравнения, в среднем в странах ЕС очень взволнованы этим 40% опрошенных, тогда как в Украине — 74%.
Самым острым социальным риском украинцы называют возможность того, что дети будут расти в нищете
Самым острым социальным риском украинцы называют возможность того, что дети будут расти в нищете, www.ratinggroup.ua
Качество образования остается одним из ключевых факторов обеспокоенности будущего страны.
В Украине 85% респондентов в целом и 59% «очень обеспокоены» состоянием образовательной системы. В странах ЕС эти показатели составляют 81% и 39% соответственно.
Таким образом, общий уровень обеспокоенности близок, однако интенсивность переживаний в Украине существенно выше.
Место для вашей рекламы

Демографические вызовы и старение населения

Вопрос старения населения также относится к важным социальным проблемам.
В Украине 74% респондентов в целом и 41% «очень обеспокоены» этой проблемой. В странах ЕС аналогичный показатель составляет 26%.
Молодежь эта тема беспокоит относительно меньше, чем старшие категории граждан. Если среди молодых мужчин и женщин доля переживания составляет около двух третей, то среди мужчин в возрасте 51% старение населения волнует 81%, а среди старших женщин — 87%.
Вопрос старения населения также относится к значимым социальным проблемам
Вопрос старения населения также относится к значимым социальным проблемам, www.ratinggroup.ua
Напомним, ранее Finance.ua говорил, что Европейский Союз представил комплексную стратегию борьбы с бедностью. В Еврокомиссии заявили, что к 2030 году планируют сократить по меньшей мере на 15 млн. количество людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции. А в долгосрочной перспективе — до 2050 года — ЕС ставит своей целью полностью искоренить бедность.
По материалам:
Finance.ua
ДоходыПерсональные финансы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems