Украинцы сейчас наиболее остро воспринимают риск, что дети будут расти в бедности — опрос Сегодня 08:33

В условиях войны украинцы особенно обеспокоены тем, что дети могут расти в нищете.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг».

Острее всего в условиях войны украинцы воспринимают риск того, что дети в будущем будут расти в бедности: 88% респондентов в целом выразили обеспокоенность, из них 74% — «очень обеспокоены».

В тройку переживаний также входят вопросы качества образования (85% в целом и 59% очень взволнованы) и бедности (84% в целом и 57% очень взволнованы).

Климат и политические расколы тоже значительно беспокоят украинцев, но в условиях войны относительно уступают социально-экономическим и гуманитарным вопросам.

Украинцы значительно интенсивнее, чем в среднем граждане ЕС, переживают по поводу бедности, качества образования и старения населения.

Самая острая обеспокоенность украинцев по поводу будущего страны

Самым острым социальным риском украинцы называют возможность того, что дети будут расти в бедности.

В общей сложности 88% респондентов выразили обеспокоенность этим вопросом, в том числе 74% — высокий уровень озабоченности.

Для сравнения, в среднем в странах ЕС очень взволнованы этим 40% опрошенных, тогда как в Украине — 74%.

Качество образования остается одним из ключевых факторов обеспокоенности будущего страны.

В Украине 85% респондентов в целом и 59% «очень обеспокоены» состоянием образовательной системы. В странах ЕС эти показатели составляют 81% и 39% соответственно.

Таким образом, общий уровень обеспокоенности близок, однако интенсивность переживаний в Украине существенно выше.

Демографические вызовы и старение населения

Вопрос старения населения также относится к важным социальным проблемам.

В Украине 74% респондентов в целом и 41% «очень обеспокоены» этой проблемой. В странах ЕС аналогичный показатель составляет 26%.

Молодежь эта тема беспокоит относительно меньше, чем старшие категории граждан. Если среди молодых мужчин и женщин доля переживания составляет около двух третей, то среди мужчин в возрасте 51% старение населения волнует 81%, а среди старших женщин — 87%.

Напомним, ранее Finance.ua говорил, что Европейский Союз представил комплексную стратегию борьбы с бедностью. В Еврокомиссии заявили, что к 2030 году планируют сократить по меньшей мере на 15 млн. количество людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции. А в долгосрочной перспективе — до 2050 года — ЕС ставит своей целью полностью искоренить бедность.

