Какие штрафы получают работодатели за нетрудоустройство людей с инвалидностью

Человек с инвалидностью

С начала 2022 года украинские суды вынесли 1992 решения по делам о невыполнении работодателями норматива трудоустройства людей с инвалидностью. Почти половина исков завершилась взысканием санкций с компаний, в то время как в остальной части дел суды становились на сторону бизнеса.

Об этом свидетельствует статистика от Опендатабот.

Сколько дел рассмотрели суды

По данным судебной статистики, в 995 случаях работодатели обязали уплатить санкции, еще по 997 делам Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью отказали в исках.

Сумма взысканий по решениям судов превысила 109,5 млн грн, тогда как сумма отказов в исках составила почти 286,5 млн грн.

Больше всего решений суды приняли в 2023 году — 733. В 2024 году таких дел было 559, в 2025 году — 452. За первые месяцы 2026 года вынесли еще 85 решений.

В то же время 2023 год стал рекордным и по сумме присужденных взысканий — более 35 млн грн. В 2025 году сумма штрафов составила около 34 млн грн. В 2026 году суды уже приговорили к выплате 4,7 млн ​​грн по делам по нарушениям за 2025 год.

В каких регионах больше всего дел

Больше всего судебных решений зафиксировали в Харьковской области — 560 дел, что составляет более 28% всех решений в Украине.

Далее среди регионов:

Черкасская область — 145 решений;

Киевская область — 144;

Черниговская область — 140;

Днепропетровская область — 137.

Почти половина отказов в исках — 48% - была связана с тем, что работодатели создавали вакансии и принимали необходимые меры для трудоустройства людей с инвалидностью. Еще в 29% случаев суды установили, что человек с инвалидностью уже был трудоустроен.

Также суды становились на сторону бизнеса из-за недоказанности нарушений или отсутствия обязанности выполнять норматив.

Наибольшие суммы по судебным делам

Как пишет Опендатабот, наибольшее взыскание было зафиксировано по делу против государственного предприятия «Украэрорух». В сентябре 2022 года Киевский окружной административный суд обязал предприятие уплатить 5,49 млн. грн. административно-хозяйственных санкций и пени. Апелляционный суд позже оставил решение по-прежнему.

Наибольшую же сумму от взыскания удалось сохранить «Энергоатому». В июне 2025 года Донецкий окружной административный суд отказал во взыскании более 213 млн. грн. санкций и пени. Суд пришел к выводу, что предприятие создавало рабочие места, отчитывалось о вакансиях и принимало необходимые меры для трудоустройства людей с инвалидностью, а доказательств нарушений предоставлено не было.

Как изменились правила в 2026 году

С начала 2026 г. в Украине изменили механизм ответственности за невыполнение норматива трудоустройства людей с инвалидностью.

Вместо штрафа, ранее начислявшего Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, теперь действует вклад в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

В то же время дела по нарушениям за 2025 год в судах и дальше рассматриваются по старой редакции законодательства.

По закону работодатели, имеющие от 8 до 25 работников, должны трудоустроить по меньшей мере одного человека с инвалидностью. Для компаний с более чем 25 работниками норматив составляет не менее 4% от штата.

Также с 1 января 2026 года норматив начали рассчитывать поквартально, а не за год, как раньше. Для учреждений здравоохранения, реабилитационных центров и организаций, занимающихся обучением или уходом за людьми с инвалидностью, норматив составляет 2%.

