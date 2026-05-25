Когда Минфин ожидает получения первого транша кредита USL от ЕС Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Первый транш финансирования Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan (USL), общий размер которой составляет EUR90 млрд, должен поступить в июне этого года по результатам выполненных Украины обязательств, которые будут окончательно закреплены Кредитным соглашением, требующим ратификации Верховной Радой.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Задержка была (связана) с подготовкой кредитного соглашения с согласованием меморандума», — сказал он журналистам.

Министр отметил, что в кредитном соглашении, которое должно быть ратифицировано в Раде, будет и пункт о необходимости принятия этого закона, но это может быть сделано и после получения первого транша.

По его словам, в рамках переговоров удалось договориться, что в кредитном соглашении USL будет отсутствовать пункт о введении НДС для физических лиц — предпринимателей, который является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, но пока не имеет поддержки в Раде.

Глава Минфина констатировал, что риском для ратификации выглядит вопрос о налогообложении посылок, но он выразил надежду, что этот закон будет принят.

Марченко также сказал, что необходимые изменения для первого транша уже выполнены, например, продление военного сбора на период после завершения военного положения.

Как сообщалось, размер первого транша составляет около 9 млрд евро из 45 млрд евро, которые должны быть выделены в текущем году.

