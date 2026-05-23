Зарплатный порог для бронирования работников планируют повысить до 26 тыс. грн. Сегодня 11:21 — Казна и Политика

Правительство анонсировало изменения в правилах бронирования

Кабинет Министров подготовил изменения в правилах бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий. Изменения должны сделать систему бронирования более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Для бронирования повысили требования к зарплате

Одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.

Для компаний, работающих на прифронтовых территориях, оставили смягченные условия — не менее 21 618 грн, что соответствует 2,5 минимальной зарплаты.

Кроме того, работники, у которых уже есть отсрочка и работающие по совместительству, будут засчитываться в квоту только один раз только по основному месту работы.

Раньше таких работников считали сразу на нескольких предприятиях, если они работают на пол или четверть ставки. Таким образом, некоторые компании фактически «удваивали» количество забронированных".

Критически важные предприятия проверят повторно

Министерства, центральные органы власти и областные военные администрации должны в течение месяца переутвердить свои критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

Речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения.

В частности могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критических услуг, производстве необходимой продукции, поддержании инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин.

Также в течение трех месяцев планируется пересмотреть статус всех предприятий, уже имеющих критический статус.

В Минэкономики отмечают, что во время переходного периода предприятия не потеряют действующий статус критичности, а оформленные бронирования будут оставаться действительными для принятия новых решений. Следовательно, у предприятий есть время, чтобы подтвердить свою критичность по обновленным критериям.

