В Раде объяснили, оставят ли бронирование только для оборонных предприятий Сегодня 09:45

Действующая система бронирования продолжает работать

В Украине продолжают действовать действующие правила бронирования работников критически важных предприятий, а информация о возможной отмене брони для большинства компаний не соответствует действительности.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире «Вечер.Live», передает 24 Канал.

По словам Шуляк, информация о том, что бронирование оставят только для работников оборонно-промышленного комплекса, не соответствует действительности.

Она пояснила, что у предприятий критической инфраструктуры и в дальнейшем будет право бронировать работников, поскольку они обеспечивают функционирование государства и базовые потребности населения.

Система бронирования продолжает работать

По словам депутата, без специалистов гражданских отраслей страна не сможет выполнять значительный объем критически важных задач.

Шуляк также подчеркнула, что действующая система бронирования продолжает работать, а предприятия со статусом критически важных сохраняют свои права.

Откуда взялись слухи

На днях в Верховной Раде заговорили не только об усилении контроля, но и о возможном сокращении количества предприятий, имеющих статус критически важных. Речь идет об уменьшении количества критически важных предприятий на 10−20%. Об этом рассказал нардеп Руслан Горбенко в интервью «Телеграфу».

По словам депутата, подход к бронированию должен быть пересмотрен с учетом двух ключевых факторов — потребностей армии и экономики. С одной стороны бизнес должен работать и наполнять бюджет. С другой — система не должна использоваться формально.

Нардеп говорит, что сейчас часть предприятий получает статус, но не демонстрирует соответствующую экономическую эффективность. Речь идет, в частности, о ситуациях, когда:

количество работников растет, а производство — нет;

бизнес формально отвечает критериям, но фактически не является критическим;



бронирование используется как инструмент избегания мобилизации.



Именно поэтому государство постепенно переходит от массового предоставления статусов к их проверке. По словам Горбенко, проверки предприятий с бронированием уже проходят. К ним привлекаются не только представители ТЦК, но и сотрудники СБУ — чтобы минимизировать коррупционные риски.

Отдельный акцент делается на оборонно-промышленном комплексе, где некоторые предприятия имеют 100% бронирование работников.

Напомним, ранее народный депутат Юрий Здебский также заявлял , что в Украине могут пересмотреть подходы к бронированию военнообязанных мужчин, а также к предоставлению отсрочек от мобилизации. По его мнению, забронированными должны остаться работники критической инфраструктуры, сельскохозяйственного сектора и аграрии, они важны для функционирования страны в условиях войны.

Со своей стороны, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагал изменить подход к бронированию: бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию.

