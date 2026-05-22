Сколько долгов у водоканалов (инфографика) Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Сколько долгов у водоканалов (инфографика)

В 2025 году 31 водоканал обеспечил высокий уровень расчетов за электроэнергию — более 95%.

Об этом пишет НКРЭКУ по результатам мониторинга деятельности лицензиатов в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода.

Несмотря на сложные условия военного положения, значительная часть предприятий отрасли сохранила должную платежную дисциплину и продолжила своевременно выполнять обязательства перед энергопоставщиками.

Средневзвешенный уровень оплаты лицензиатов НКРЭКУ за электроэнергию, потребленную в течение 2025 года, составил 87%.

В то же время, отдельные предприятия обеспечили даже уровень расчетов более 100%, в частности:

КП «Никопольское ВУВКХ» — 108%;

КП «Черниговводоканал» — 108%;

КП «Житомирводоканал» — 107%.

Вместе с тем, НКРЭКУ отмечает существенную неравномерность финансового состояния предприятий сектора. Основная часть задолженности за электроэнергию сконцентрирована в нескольких крупных предприятиях, работающих в регионах, наиболее пострадавших в результате боевых действий.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. общая задолженность лицензиатов за электроэнергию составляла 10,2 млрд грн.

При этом 85% долга сформировали два предприятия — КП «Харьковводоканал» и КП «Компания «Вода Донбасса».

Об этом говорится в Ранее Finance.ua писал, что коммунальные расходы остаются одной из главных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержанный, но отдельные услуги уже значительно подорожали.Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.