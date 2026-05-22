Сколько долгов у водоканалов (инфографика)

В 2025 году 31 водоканал обеспечил высокий уровень расчетов за электроэнергию — более 95%.
Об этом пишет НКРЭКУ по результатам мониторинга деятельности лицензиатов в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода.
Несмотря на сложные условия военного положения, значительная часть предприятий отрасли сохранила должную платежную дисциплину и продолжила своевременно выполнять обязательства перед энергопоставщиками.
Средневзвешенный уровень оплаты лицензиатов НКРЭКУ за электроэнергию, потребленную в течение 2025 года, составил 87%.
В то же время, отдельные предприятия обеспечили даже уровень расчетов более 100%, в частности:
  • КП «Никопольское ВУВКХ» — 108%;
  • КП «Черниговводоканал» — 108%;
  • КП «Житомирводоканал» — 107%.
Вместе с тем, НКРЭКУ отмечает существенную неравномерность финансового состояния предприятий сектора. Основная часть задолженности за электроэнергию сконцентрирована в нескольких крупных предприятиях, работающих в регионах, наиболее пострадавших в результате боевых действий.
По состоянию на 31 декабря 2025 г. общая задолженность лицензиатов за электроэнергию составляла 10,2 млрд грн.
При этом 85% долга сформировали два предприятия — КП «Харьковводоканал» и КП «Компания «Вода Донбасса».
Ранее Finance.ua писал, что коммунальные расходы остаются одной из главных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержанный, но отдельные услуги уже значительно подорожали. Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
