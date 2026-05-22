Сколько долгов у водоканалов (инфографика)

Несмотря на сложные условия военного положения, значительная часть предприятий отрасли сохранила должную платежную дисциплину и продолжила своевременно выполнять обязательства перед энергопоставщиками.
Средневзвешенный уровень оплаты лицензиатов НКРЭКУ за электроэнергию, потребленную в течение 2025 года, составил 87%.
В то же время, отдельные предприятия обеспечили даже уровень расчетов более 100%, в частности:
КП «Никопольское ВУВКХ» — 108%;
КП «Черниговводоканал» — 108%;
КП «Житомирводоканал» — 107%.
Вместе с тем, НКРЭКУ отмечает существенную неравномерность финансового состояния предприятий сектора. Основная часть задолженности за электроэнергию сконцентрирована в нескольких крупных предприятиях, работающих в регионах, наиболее пострадавших в результате боевых действий.
