Бизнес жалуется на дефицит кадров, но игнорирует ресурс на 1,5 млн человек

Кадровый голод в Украине усугубляется на фоне парадоксальной ситуации: в стране уже есть масштабный резерв из 1,5 млн ветеранов, но бизнес использует его ограниченно.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Grc.ua в сентябре-ноябре 2025 года. В опросе приняли участие 7880 респондентов.
Доля компаний, работающих с ветеранами, сокращается
Украинские компании продолжают отмечать нехватку работников, однако при этом почти не работают с одним из крупнейших доступных ресурсов — ветеранами. По официальным данным, их количество уже достигло 1,56 млн человек.
Тем не менее, системная реинтеграция военных в профессиональную жизнь остается ограниченной. Эксперты отмечают: хотя их навыки — управление рисками, работа в кризисных условиях, командное взаимодействие под давлением напрямую отвечают запросам бизнеса, этот потенциал используется недостаточно.
Исследование «Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год» показывает негативную динамику:
только 30% компаний занимаются реинтеграцией ветеранов;
год назад этот показатель составил 43%;
доля бизнесов, вообще не работающих с инклюзивностью, возросла до 34,9% (+8 п.п.).
Это противоречит базовой бизнес-логике: более 1,5 млн потенциальных кандидатов остаются вне системного привлечения.
Программы поддержки
На практике работа с ветеранами часто остается на уровне намерений:
только 18,6% компаний уже внедрили программы поддержки;
еще 30% планируют их ввести, но пока не реализуют.
Работодатели, которые уже работают в этом направлении, фокусируются на:
инклюзивной рабочей среде;
медицинском страховании;
тренингах для рескилинга и апскилинга;
возможностях санаторно-курортного обновления.
Впрочем, охват таких инициатив пока остается ограниченным.
Отдельная проблема — подготовка команд к работе с ветеранами:
всего 36% компаний проводят соответствующее обучение;
около 42% не организуют его вовсе.
В результате даже после трудоустройства адаптация не всегда успешна, что повышает риски выгорания и снижает эффективность интеграции.
Реинтеграция как стратегия
Для бизнеса работа с ветеранами постепенно выходит за рамки корпоративной социальной ответственности и становится вопросом управления человеческим капиталом, говорят специалисты Grc.
«Демографические потери, миграция и мобилизация сужают доступный пул работников. В этих условиях игнорирование ветеранов, являющихся людьми с высоким уровнем мотивации и опытом работы в экстремальных условиях, выглядит как управленческая недальновидность», — отмечается в исследовании.
В то же время реинтеграция ветеранов может выполнить несколько функций:
Дефицит кадров будет оставаться ключевой проблемой рынка труда в ближайшие годы. При этом значительная часть решения уже существует внутри страны.
«Кадровый голод не исчезнет в ближайшие годы… Вопрос заключается не в наличии ресурса, а в скорости управленческой реакции. Компании, которые первыми системно интегрируют ветеранов в свои стратегии, получат конкурентное преимущество. А кто игнорирует, рискует остаться в ситуации, когда вакансии открыты, а потенциал страны работает не в полную силу», — подчеркивается в заявлении.