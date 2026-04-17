Бизнес жалуется на дефицит кадров, но игнорирует ресурс на 1,5 млн человек

Дефицит кадров

Кадровый голод в Украине усугубляется на фоне парадоксальной ситуации: в стране уже есть масштабный резерв из 1,5 млн ветеранов, но бизнес использует его ограниченно.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Grc.ua в сентябре-ноябре 2025 года. В опросе приняли участие 7880 респондентов.

Доля компаний, работающих с ветеранами, сокращается

Украинские компании продолжают отмечать нехватку работников, однако при этом почти не работают с одним из крупнейших доступных ресурсов — ветеранами. По официальным данным, их количество уже достигло 1,56 млн человек.

Тем не менее, системная реинтеграция военных в профессиональную жизнь остается ограниченной. Эксперты отмечают: хотя их навыки — управление рисками, работа в кризисных условиях, командное взаимодействие под давлением напрямую отвечают запросам бизнеса, этот потенциал используется недостаточно.

Исследование «Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год» показывает негативную динамику:

только 30% компаний занимаются реинтеграцией ветеранов;

год назад этот показатель составил 43%;

доля бизнесов, вообще не работающих с инклюзивностью, возросла до 34,9% (+8 п.п.).

Это противоречит базовой бизнес-логике: более 1,5 млн потенциальных кандидатов остаются вне системного привлечения.

Программы поддержки

На практике работа с ветеранами часто остается на уровне намерений:

только 18,6% компаний уже внедрили программы поддержки;

еще 30% планируют их ввести, но пока не реализуют.

Работодатели, которые уже работают в этом направлении, фокусируются на:

инклюзивной рабочей среде;

медицинском страховании;

тренингах для рескилинга и апскилинга;

возможностях санаторно-курортного обновления.

Впрочем, охват таких инициатив пока остается ограниченным.

Читайте также ГНС запустила налоговое сопровождение ветеранского бизнеса

Внутренняя готовность компаний — слабое звено

Отдельная проблема — подготовка команд к работе с ветеранами:

всего 36% компаний проводят соответствующее обучение;

около 42% не организуют его вовсе.

В результате даже после трудоустройства адаптация не всегда успешна, что повышает риски выгорания и снижает эффективность интеграции.

Реинтеграция как стратегия

Для бизнеса работа с ветеранами постепенно выходит за рамки корпоративной социальной ответственности и становится вопросом управления человеческим капиталом, говорят специалисты Grc.

«Демографические потери, миграция и мобилизация сужают доступный пул работников. В этих условиях игнорирование ветеранов, являющихся людьми с высоким уровнем мотивации и опытом работы в экстремальных условиях, выглядит как управленческая недальновидность», — отмечается в исследовании.

В то же время реинтеграция ветеранов может выполнить несколько функций:

уменьшить социальное напряжение;

расширить кадровую воронку компаний

Читайте также Бизнесу не хватает кадров, но он не спешит привлекать ветеранов и ВПЛ

Дефицит кадров будет оставаться ключевой проблемой рынка труда в ближайшие годы. При этом значительная часть решения уже существует внутри страны.

«Кадровый голод не исчезнет в ближайшие годы… Вопрос заключается не в наличии ресурса, а в скорости управленческой реакции. Компании, которые первыми системно интегрируют ветеранов в свои стратегии, получат конкурентное преимущество. А кто игнорирует, рискует остаться в ситуации, когда вакансии открыты, а потенциал страны работает не в полную силу», — подчеркивается в заявлении.

