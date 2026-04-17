0 800 307 555
ру
Бизнес жалуется на дефицит кадров, но игнорирует ресурс на 1,5 млн человек

Личные финансы
27
Кадровый голод в Украине усугубляется на фоне парадоксальной ситуации: в стране уже есть масштабный резерв из 1,5 млн ветеранов, но бизнес использует его ограниченно.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Grc.ua в сентябре-ноябре 2025 года. В опросе приняли участие 7880 респондентов.

Доля компаний, работающих с ветеранами, сокращается

Украинские компании продолжают отмечать нехватку работников, однако при этом почти не работают с одним из крупнейших доступных ресурсов — ветеранами. По официальным данным, их количество уже достигло 1,56 млн человек.
Тем не менее, системная реинтеграция военных в профессиональную жизнь остается ограниченной. Эксперты отмечают: хотя их навыки — управление рисками, работа в кризисных условиях, командное взаимодействие под давлением напрямую отвечают запросам бизнеса, этот потенциал используется недостаточно.
Исследование «Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год» показывает негативную динамику:
  • только 30% компаний занимаются реинтеграцией ветеранов;
  • год назад этот показатель составил 43%;
  • доля бизнесов, вообще не работающих с инклюзивностью, возросла до 34,9% (+8 п.п.).
Это противоречит базовой бизнес-логике: более 1,5 млн потенциальных кандидатов остаются вне системного привлечения.

Программы поддержки

На практике работа с ветеранами часто остается на уровне намерений:
  • только 18,6% компаний уже внедрили программы поддержки;
  • еще 30% планируют их ввести, но пока не реализуют.
Работодатели, которые уже работают в этом направлении, фокусируются на:
  • инклюзивной рабочей среде;
  • медицинском страховании;
  • тренингах для рескилинга и апскилинга;
  • возможностях санаторно-курортного обновления.
Впрочем, охват таких инициатив пока остается ограниченным.
Внутренняя готовность компаний — слабое звено

Отдельная проблема — подготовка команд к работе с ветеранами:
  • всего 36% компаний проводят соответствующее обучение;
  • около 42% не организуют его вовсе.
В результате даже после трудоустройства адаптация не всегда успешна, что повышает риски выгорания и снижает эффективность интеграции.
Реинтеграция как стратегия

Для бизнеса работа с ветеранами постепенно выходит за рамки корпоративной социальной ответственности и становится вопросом управления человеческим капиталом, говорят специалисты Grc.
«Демографические потери, миграция и мобилизация сужают доступный пул работников. В этих условиях игнорирование ветеранов, являющихся людьми с высоким уровнем мотивации и опытом работы в экстремальных условиях, выглядит как управленческая недальновидность», — отмечается в исследовании.
В то же время реинтеграция ветеранов может выполнить несколько функций:
  • уменьшить социальное напряжение;
  • расширить кадровую воронку компаний
Дефицит кадров будет оставаться ключевой проблемой рынка труда в ближайшие годы. При этом значительная часть решения уже существует внутри страны.
«Кадровый голод не исчезнет в ближайшие годы… Вопрос заключается не в наличии ресурса, а в скорости управленческой реакции. Компании, которые первыми системно интегрируют ветеранов в свои стратегии, получат конкурентное преимущество. А кто игнорирует, рискует остаться в ситуации, когда вакансии открыты, а потенциал страны работает не в полную силу», — подчеркивается в заявлении.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаВоеннослужащийБизнес
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems