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Могут ли запретить выезд за границу из-за кредитов и больничных: разъяснение МВД

Личные финансы
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Выпустят ли за границу, если есть кредиты или активный больничный
Выпустят ли за границу, если есть кредиты или активный больничный
Наличие кредитов, рассрочек, ипотек или оформленного больничного не может быть основанием для отказа в выезде за границу.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
«При пересечении границы кредитные обязательства граждан не проверяются. В частности, пограничники не интересуются наличием кредитов, рассрочек или ипотек. Так же это касается и пребывания на больничном. Листки нетрудоспособности на границе не проверяют, поэтому само это обстоятельство не может быть основанием для отказа в выезде за границу», — говорится в сообщении.

Когда могут отказать в пересечении границы

В МВД отмечают, что пограничники могут отказать в выезде из Украины только на основаниях, которые прямо определены законодательством.
Среди них — решение суда о запрете выезда, мера пресечения в уголовном производстве, неисполненные судебные обязательства или пребывание лица в розыске.
Также ограничения могут применяться в случае административного надзора полиции, запрета от исполнительной службы (например, из-за долгов по уплате алиментов) или при отсутствии необходимых документов для пересечения государственной границы.
Все другие причины, не предусмотренные законом, не могут служить основанием для недопуска к выезду.
Специалисты напоминают, что во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ — в бумажном или электронном формате. Именно его пограничники проверяют в первую очередь.
До этого Finance.ua отмечал, что Кабинет Министров отменил ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений.
«Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений», — отмечала премьер-министр Свириденко.
По материалам:
Finance.ua
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