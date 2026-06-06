Могут ли запретить выезд за границу из-за кредитов и больничных: разъяснение МВД
Наличие кредитов, рассрочек, ипотек или оформленного больничного не может быть основанием для отказа в выезде за границу.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
«При пересечении границы кредитные обязательства граждан не проверяются. В частности, пограничники не интересуются наличием кредитов, рассрочек или ипотек. Так же это касается и пребывания на больничном. Листки нетрудоспособности на границе не проверяют, поэтому само это обстоятельство не может быть основанием для отказа в выезде за границу», — говорится в сообщении.
Когда могут отказать в пересечении границы
В МВД отмечают, что пограничники могут отказать в выезде из Украины только на основаниях, которые прямо определены законодательством.
Среди них — решение суда о запрете выезда, мера пресечения в уголовном производстве, неисполненные судебные обязательства или пребывание лица в розыске.
Также ограничения могут применяться в случае административного надзора полиции, запрета от исполнительной службы (например, из-за долгов по уплате алиментов) или при отсутствии необходимых документов для пересечения государственной границы.
Все другие причины, не предусмотренные законом, не могут служить основанием для недопуска к выезду.
Специалисты напоминают, что во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ — в бумажном или электронном формате. Именно его пограничники проверяют в первую очередь.
До этого Finance.ua отмечал, что Кабинет Министров отменил ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений.
«Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений», — отмечала премьер-министр Свириденко.
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