Могут ли запретить выезд за границу из-за кредитов и больничных: разъяснение МВД Сегодня 13:19 — Личные финансы

Выпустят ли за границу, если есть кредиты или активный больничный

Наличие кредитов, рассрочек, ипотек или оформленного больничного не может быть основанием для отказа в выезде за границу.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

«При пересечении границы кредитные обязательства граждан не проверяются. В частности, пограничники не интересуются наличием кредитов, рассрочек или ипотек. Так же это касается и пребывания на больничном. Листки нетрудоспособности на границе не проверяют, поэтому само это обстоятельство не может быть основанием для отказа в выезде за границу», — говорится в сообщении.

Когда могут отказать в пересечении границы

В МВД отмечают, что пограничники могут отказать в выезде из Украины только на основаниях, которые прямо определены законодательством.

Среди них — решение суда о запрете выезда, мера пресечения в уголовном производстве, неисполненные судебные обязательства или пребывание лица в розыске.

Также ограничения могут применяться в случае административного надзора полиции, запрета от исполнительной службы (например, из-за долгов по уплате алиментов) или при отсутствии необходимых документов для пересечения государственной границы.

Все другие причины, не предусмотренные законом, не могут служить основанием для недопуска к выезду.

Специалисты напоминают, что во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ — в бумажном или электронном формате. Именно его пограничники проверяют в первую очередь.

До этого Finance.ua отмечал , что Кабинет Министров отменил ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений.

«Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений», — отмечала премьер-министр Свириденко.

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