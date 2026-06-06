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Что будет с ценами на продукты летом

Личные финансы
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Есть три сценария для летнего продуктового чека украинцев
Есть три сценария для летнего продуктового чека украинцев, Фото: magnific
Пока одни категории товаров в Украине стремительно теряют цену благодаря новому урожаю, другие оказались под прямым ударом из-за весенних заморозков и энергетических вызовов. Потребителям следует готовиться к контрастам в магазинах и супермаркетах.
Об этом рассказали аналитики изданию «РБК-Украина».

Какие фрукты могут стать дефицитными

Из-за весенних заморозков под риском оказались абрикосы, персики, ранняя черешня и клубника.
Эксперты предупреждают о возможном дефиците отечественных абрикосов и персиков, а их стоимость будет в значительной степени зависеть от импорта.
Хлеб, масло, гречка и косточковые могут прибавить в цене, тогда как овощи, яйца и мясо имеют шансы подешеветь в течение лета.
Хлеб, масло, гречка и косточковые могут прибавить в цене, тогда как овощи, яйца и мясо имеют шансы подешеветь в течение лета., Инфографика: РБК-Украина
На этом фоне в Украине закрепился интересный тренд: импортные бананы вытеснили отечественные яблоки из продовольственной корзины украинцев, поскольку они почти вдвое дешевле отечественных яблок. Причина проста — в мире урожай бананов собирают до 30 раз в год, тогда как яблоки в Украине — только раз.

Борщовый набор и другие овощи

Базовый борщовый набор сейчас стоит на 15−17% дешевле, чем в прошлом году. Цена на картофель упала в среднем на 20%. Молодой картофель, стартовавший с 45 грн/кг, начнет быстро дешеветь уже через месяц-полтора.
Огурцы и помидоры: самые дешевые овощи ожидаются в период со второй половины июня по август. Однако обвала цен не будет из-за дорогостоящего топлива и высоких энергозатрат производителей.

Удорожание хлеба

Энергетическое давление: Постоянное использование генераторов при отключении света летом значительно повышает себестоимость выпечки.
Два сценария: По оптимистичным оценкам, в ближайшие 3−4 месяца хлеб прибавит в цене до 5% (около 1−1,5 грн на буханке). Пессимистический сценарий предполагает рост стоимости хлебобулочных изделий к осени на 25%.

Ситуация с бакалеей, молочкой и мясом

Молочные продукты и яйца: Стоимость пачки сливочного масла летом будет держаться на уровне 60 грн, а бутылка молока 2,5% будет стоить до 50 грн. Яйца и мясо демонстрируют сезонное удешевление из-за снижения стоимости кормов и конкуренции с частными хозяйствами.
Бакалея: Сахар остается на 10% дешевле, чем в прошлом году. Подсолнечное масло дорожает из-за исчерпания запасов семян, а гречка растет в цене из-за расходов на упаковку.
Рыба: Резких скачков не ожидается. Хек стоит 189−199 грн/кг, слабосоленая сельдь — около 235 грн/кг. В то же время стейк охлажденной форели подешевел до 849 грн/кг благодаря активному улову в Норвегии.

Сколько будет стоить летний чек: три сценария

К концу мая общая стоимость продовольственной корзины украинца уже выросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом.
Аналитики выделяют три сценария для летнего продуктового чека украинцев
Аналитики выделяют три сценария для летнего продуктового чека украинцев, Инфографика: РБК-Украина
Эксперты разработали три варианта развития событий на лето:
  • Оптимистический: Рост среднего чека остановится в пределах 5−8%.
  • Базовый: Продукты будут на 8−15% дороже, чем в прошлом году. Сезонные овощи сдержат инфляцию, но затраты на логистику и электричество не позволят ценам упасть ниже прошлогодних показателей.
  • Пессимистический: рост расходов на 15−25% в случае усиления энергетического кризиса и новых погодных аномалий.
По материалам:
РБК-Україна
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