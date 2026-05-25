Что покупают украинцы онлайн в Украине и за рубежом: средний чек

Украинцы стали тратить больше денег на онлайн-покупки и в локальных интернет-магазинах, и зарубежных.

В 2025 году украинцы совершили около 196 млн онлайн-покупок, а общий объем онлайн-оплат составил примерно 256 млрд грн. Средний чек онлайн-покупки составил около 1320 грн.

Об этом рассказываем, ссылаясь на исследования WayForPay , где собрали ключевые данные украинского e-commerce.

По сравнению с 2024 годом количество онлайн-покупок возросло еще на 7−10%, а если сравнивать с 2023 годом — рынок прибавил примерно 18−22%. В то же время по сравнению с 2021 годом украинский e-commerce рынок вырос почти в 1,8 раза.

В 2025 году доля безналичных расчетов картами в Украине продолжила расти: по сумме сделок она достигла 65,4%, а по количеству — 95,5%. Для сравнения: в 2024 году эти показатели составляли 64,5% и 94,6% соответственно.

Е-commerce в Украине переходит из категории «альтернативного канала покупок» в базовую модель потребления, где смартфон становится главной точкой входа в онлайн-ритейл.

Несмотря на активный рост cross-border покупок, основной объем онлайн заказов украинцы все еще проводят именно в локальном e-commerce. По данным WayForPay, в 2025 году на украинские интернет-магазины пришлось примерно 145−155 млн. онлайн-транзакций с общим объемом оплат около 160−175 млрд. грн.

Средний чек

Он составлял примерно 1150−1250 грн — заметно ниже, чем в зарубежных магазинах. Это свидетельствует о том, что локальный e-commerce в значительной степени закрывает повседневные потребности украинцев: регулярные покупки одежды, косметики, доставку еды, товаров для дома и заказ через маркетплейсы.

Что покупают больше всего

Наибольшее количество покупок украинцы совершали в категориях:

одежда и fashion;

косметика;

товары для дома;

доставка пищи;

маркетплейсы.

Наибольший объем расходов формировали более дорогие категории:

электроника;

бытовая техника;

мебель;

товары для ремонта;

автотовары.

Среди платформ лидерами активности покупателей остаются Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup и Kasta. Именно маркетплейсы продолжают концентрировать значительную часть украинского онлайн-трафика, постепенно превращаясь в основную точку входа для покупок.

Смена потребительских приоритетов

Быстрее всего в 2025 году росли категории: здоровье и фармацевтика, доставка еды, цифровые сервисы, книги. Частично это объясняется изменением ежедневных привычек украинцев, а также переходом многих сервисов в цифровой формат.

Рост средней суммы безналичных операций в Украине в 2025 году подчеркивают и в Нацбанке:

в торговой сети — 354 грн (в 2024 году — 330 грн);

по переводу с карты на карту — 1 864 грн (в 2024 году — 1 958 грн);

по оплате товаров и услуг в Интернете — 608 грн (в 2024 году — 561 грн).

Сколько тратят в иностранных онлайн-магазинах

Популярность иностранных маркетплейсов среди украинцев продолжает расти. В 2025 году украинцы потратили в иностранных онлайн-магазинах примерно 90−120 млрд грн. Количество транзакций составило около 40−55 млн.

Средний чек — 2100−2600 грн, что почти вдвое выше, чем в украинском e-commerce.

Что покупают за границей

Особенно активно украинцы покупают за границей электронику, товары для дома, одежду, beauty-продукцию, спортивные товары и автотовары.

«Даже с учетом доставки украинцы часто могут покупать отдельные категории товаров дешевле, чем в локальном ритейле — особенно электронику, аксессуары, одежду и мелкие товары для дома», — объясняют аналитики WayForPay.

Среди самых популярных международных платформ — AliExpress, Temu, Amazon, iHerb, eBay и Shein. Особенно заметным в 2025 году стал рост Temu, который агрессивно конкурирует за украинского покупателя благодаря низким ценам, большому количеству акций и активному продвижению в соцсетях.

Страны

Чаще всего украинцы покупают товары в магазинах и из Китая, Польши, США, Германии и Турции. В то же время, сам формат международного онлайн-шопинга тоже меняется: все больше покупок украинцы совершают прямо со смартфонов, а маркетплейсы делают ставку на максимально быструю и простую мобильную покупку буквально в несколько кликов.

Лидеры по объему e-commerce

Им остается Киев. Также активные регионы по количеству онлайн-покупок также Киевская, Львовская, Днепропетровская и Одесская области.

Прогнозы

В ближайшие несколько лет украинский e-commerce продолжит стабильно расти даже несмотря на сложные условия, однако конкуренция между локальными магазинами и международными маркетплейсами будет только усиливаться. Главными драйверами рынка будут оставаться мобильный шоппинг, скорость доставки и простота онлайн-оплаты.

