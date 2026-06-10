5 украинских сел претендуют на звание лучших в мире (детали) Сегодня 18:00 — Мир

В этом году это достижение имеет шанс повторить еще пять украинских сел, сообщается на странице украинского Travel Press Club в Facebook .

В 2026 году претендентами от Украины в Международном конкурсе UN Tourism «Лучшие туристические села» стали:

Опишня (Полтавская область)

Старинный казацкий городок, главный центр современного украинского гончарства.

Криворивня (Ивано-Франковская область)

Легендарная высокогорная деревня на Гуцульщине, известная как духовная и культурная столица Карпат, уникальный центр сохранения аутентичных гуцульских традиций и место съемок культовых фильмов.

Выгода (Ивано-Франковская область)

Живописное село у подножия Карпат, известное уникальной узкоколейной железной дорогой, по которой сейчас курсирует туристических мини-поезд.

Китайгород (Хмельницкая область)

Деревня славится глубоким каньоном реки Тернава и уникальным геологическим памятником природы, так называемым китайгородским обнажением горных пород.

Меджибож (Хмельницкая область)

Известно благодаря двум историко-культурным памятникам: одноименной величественной крепости XIV века и могиле основателя хасидизма Баал Шем Това.

На официальном сайте конкурса прием заявок на участие в отборе завершился 9 июня 2026 года, а в течение июля-сентября команда экспертов оценивать села-участники. Победителей должны объявить в четвертом квартале 2026 года (в прошлом году это произошло в середине октября).

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