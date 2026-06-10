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5 украинских сел претендуют на звание лучших в мире (детали)

Мир
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В этом году это достижение имеет шанс повторить еще пять украинских сел, сообщается на странице украинского Travel Press Club в Facebook .
В 2026 году претендентами от Украины в Международном конкурсе UN Tourism «Лучшие туристические села» стали:

Опишня (Полтавская область)

5 украинских сел претендуют на звание лучших в мире (детали)
Старинный казацкий городок, главный центр современного украинского гончарства.

Криворивня (Ивано-Франковская область)

5 украинских сел претендуют на звание лучших в мире (детали)
Легендарная высокогорная деревня на Гуцульщине, известная как духовная и культурная столица Карпат, уникальный центр сохранения аутентичных гуцульских традиций и место съемок культовых фильмов.

Выгода (Ивано-Франковская область)

5 украинских сел претендуют на звание лучших в мире (детали)
Живописное село у подножия Карпат, известное уникальной узкоколейной железной дорогой, по которой сейчас курсирует туристических мини-поезд.

Китайгород (Хмельницкая область)

5 украинских сел претендуют на звание лучших в мире (детали)
Деревня славится глубоким каньоном реки Тернава и уникальным геологическим памятником природы, так называемым китайгородским обнажением горных пород.

Меджибож (Хмельницкая область)

5 украинских сел претендуют на звание лучших в мире (детали)
Известно благодаря двум историко-культурным памятникам: одноименной величественной крепости XIV века и могиле основателя хасидизма Баал Шем Това.
На официальном сайте конкурса прием заявок на участие в отборе завершился 9 июня 2026 года, а в течение июля-сентября команда экспертов оценивать села-участники. Победителей должны объявить в четвертом квартале 2026 года (в прошлом году это произошло в середине октября).
По материалам:
Finance.ua
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