5 украинских сел претендуют на звание лучших в мире (детали)

В 2026 году претендентами от Украины в Международном конкурсе UN Tourism «Лучшие туристические села» стали:
Опишня (Полтавская область)
Старинный казацкий городок, главный центр современного украинского гончарства.
Криворивня (Ивано-Франковская область)
Легендарная высокогорная деревня на Гуцульщине, известная как духовная и культурная столица Карпат, уникальный центр сохранения аутентичных гуцульских традиций и место съемок культовых фильмов.
Выгода (Ивано-Франковская область)
Живописное село у подножия Карпат, известное уникальной узкоколейной железной дорогой, по которой сейчас курсирует туристических мини-поезд.
Китайгород (Хмельницкая область)
Деревня славится глубоким каньоном реки Тернава и уникальным геологическим памятником природы, так называемым китайгородским обнажением горных пород.
Меджибож (Хмельницкая область)
Известно благодаря двум историко-культурным памятникам: одноименной величественной крепости XIV века и могиле основателя хасидизма Баал Шем Това.
На официальном сайте конкурса прием заявок на участие в отборе завершился 9 июня 2026 года, а в течение июля-сентября команда экспертов оценивать села-участники. Победителей должны объявить в четвертом квартале 2026 года (в прошлом году это произошло в середине октября).