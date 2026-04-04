У Німеччині обмежили виїзд за кордон чоловікам віком від 17 до 45 років — ЗМІ
У Німеччині набрали чинності зміни до закону про модернізацію військової служби. Згідно з ними чоловіки віком від 17 до 45 років мають отримати дозвіл від збройних сил країни, якщо планують виїжджати на 3 місяці й довше.
Про це повідомляє видання Berliner Zeitung.
Чому запровадили нове правило
За законом чоловіки повинні отримати такий дозвіл від Центру кар’єри збройних сил Німеччини незалежно від мети виїзду з країни — навчання, робота, туризм, бізнес-поїздки тощо.
Також ця вимога діятиме постійно і не матиме значення, чи перебуває країна у надзвичайному чи воєнному стані.
У міністерстві оборони Німеччини заявили, що ці зміни до закону про оборону мають на меті створення інформативного військового реєстру «на випадок потреби».
«Це необхідно, щоб знати, у разі надзвичайної ситуації, хто може перебувати за кордоном протягом тривалого періоду», — повідомили у пресслужбі міністерства оборони країни.
Водночас у міністерстві повідомили, що працюють над деталями цього процесу. Ще мають визначити конкретні правила звільнення від вимоги до дозволу від збройних сил. Однак остаточна процедура поки залишається у процесі розробки, повідомили у міністерстві.
Ці зміни до закону запроваджені в рамках модернізації збройних сил Німеччини. Серед реформ армії — повернення повноцінного призову, що відбудеться не раніше 2028 року.
Поділитися новиною
Також за темою
Зростання цін на пальне відобразилося на вартості продуктів
У Німеччині пояснили правила виїзду чоловіків за кордон: дозвіл фактично не потрібен
Японія збільшила термін проживання для отримання громадянства до 10 років
У Норвегії змінюють правила перебування для українських чоловіків призовного віку
У яких країнах ЄС можна отримати «золоту візу»
