У Німеччині обмежили виїзд за кордон чоловікам віком від 17 до 45 років — ЗМІ 04.04.2026, 10:22 — Світ

У Німеччині набрали чинності зміни до закону про модернізацію військової служби. Згідно з ними чоловіки віком від 17 до 45 років мають отримати дозвіл від збройних сил країни, якщо планують виїжджати на 3 місяці й довше.

Про це повідомляє видання Berliner Zeitung.

Чому запровадили нове правило

За законом чоловіки повинні отримати такий дозвіл від Центру кар’єри збройних сил Німеччини незалежно від мети виїзду з країни — навчання, робота, туризм, бізнес-поїздки тощо.

Також ця вимога діятиме постійно і не матиме значення, чи перебуває країна у надзвичайному чи воєнному стані.

У міністерстві оборони Німеччини заявили, що ці зміни до закону про оборону мають на меті створення інформативного військового реєстру «на випадок потреби».

«Це необхідно, щоб знати, у разі надзвичайної ситуації, хто може перебувати за кордоном протягом тривалого періоду», — повідомили у пресслужбі міністерства оборони країни.

Водночас у міністерстві повідомили, що працюють над деталями цього процесу. Ще мають визначити конкретні правила звільнення від вимоги до дозволу від збройних сил. Однак остаточна процедура поки залишається у процесі розробки, повідомили у міністерстві.

Ці зміни до закону запроваджені в рамках модернізації збройних сил Німеччини. Серед реформ армії — повернення повноцінного призову, що відбудеться не раніше 2028 року.

