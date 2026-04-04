0 800 307 555
укр
У Німеччині обмежили виїзд за кордон чоловікам віком від 17 до 45 років — ЗМІ

Світ
1183
Німеччина обмежила виїзд молодим чоловікам
У Німеччині набрали чинності зміни до закону про модернізацію військової служби. Згідно з ними чоловіки віком від 17 до 45 років мають отримати дозвіл від збройних сил країни, якщо планують виїжджати на 3 місяці й довше.
Про це повідомляє видання Berliner Zeitung.

Чому запровадили нове правило

За законом чоловіки повинні отримати такий дозвіл від Центру кар’єри збройних сил Німеччини незалежно від мети виїзду з країни — навчання, робота, туризм, бізнес-поїздки тощо.
Читайте також
Також ця вимога діятиме постійно і не матиме значення, чи перебуває країна у надзвичайному чи воєнному стані.
У міністерстві оборони Німеччини заявили, що ці зміни до закону про оборону мають на меті створення інформативного військового реєстру «на випадок потреби».
«Це необхідно, щоб знати, у разі надзвичайної ситуації, хто може перебувати за кордоном протягом тривалого періоду», — повідомили у пресслужбі міністерства оборони країни.
Читайте також
Водночас у міністерстві повідомили, що працюють над деталями цього процесу. Ще мають визначити конкретні правила звільнення від вимоги до дозволу від збройних сил. Однак остаточна процедура поки залишається у процесі розробки, повідомили у міністерстві.
Ці зміни до закону запроваджені в рамках модернізації збройних сил Німеччини. Серед реформ армії — повернення повноцінного призову, що відбудеться не раніше 2028 року.
За матеріалами:
suspilne.media
НімеччинаВійськовозобов'язаний
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems